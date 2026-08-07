Grand Theft Auto VI debutará en aproximadamente 4 meses, por lo que estamos muy cerca de presenciar el lanzamiento del que fácilmente es el proyecto de gaming más importante de la década. Muy pronto podremos conocer más sobre su jugabilidad y contexto narrativo, pues un avance extendido se compartirá a finales de agosto.

Los fanáticos creen que el susodicho trailer 3 tendrá una duración similar al de los avances previos; sin embargo, y de acuerdo con el soporte de Netflix, los fanáticos pueden esperar un adelanto mucho más largo, lo que seguramente elevará el entusiasmo de la comunidad.

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El avance extendido de Grand Theft Auto VI duraría 20 minutos

A pesar de que el estreno de GTA VI está muy cerca, Rockstar Games aún no muestra gameplay como tal. Los fanáticos se preguntan cuáles son las novedades con respecto al título anterior, y están ansiosos por conocer cómo se representará la dinámica de Jason y Lucia en la jugabilidad y narrativa.

Parece que obtendremos respuestas a esas y otras interrogantes en cuestión de semanas. Previamente, Take-Two Interactive prometió que la campaña de marketing iniciaría en verano, y por suerte sí cumplió con su palabra. Sin previo aviso, la compañía informó que compartirá un “avance extendido” del sandbox el próximo 27 de agosto de 2026.

El adelanto se compartirá primero en Netflix, y se publicará en YouTube aproximadamente 6 horas después. El resto de los detalles son completamente desconocidos, por lo que es un misterio qué se mostrará y cuál será la duración aproximada del nuevo trailer oficial.

Un fanático no quiso quedarse con la duda, así que se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de la popular plataforma de streaming y le preguntó cuánto durará el “avance extendido” de Grand Theft Auto VI bajo la excusa de que necesita averiguar si el lanzamiento encaja con su horario de trabajo.

En respuesta, el chat de Netflix indicó que el evento durará “aproximadamente 20 minutos”, sin brindar más detalles al respecto.

“Gracias por contactar. Los suscriptores de Netflix podrán ver el avance extendido de GTA VI el 27 de agosto a las 3:00 PM ET. La presentación durará aproximadamente 20 minutos. Hasta entonces, recomendamos estar atentos en las redes oficiales de Netflix para obtener cualquier actualización”, se lee en el mensaje.

Ahora bien, hay que tomar este dato con cautela. Se sabe que los chats de atención a cliente a menudo ofrecen respuestas incorrectas debido a que están controlados por una IA o por empleados que carecen de información privilegiada. Así pues, deberemos esperar hasta finales de este mes para saber qué es lo que prepara Rockstar Games.

El tercer traile de GTA VI, que se compartirá en Netflix, tendría una duración de 20 minutos

El trailer 3 de GTA VI causa polémica

En caso de que el nuevo avance realmente dure 20 minutos, estaríamos ante el trailer más largo hasta la fecha. Para contextualizar, el primer adelanto oficial de Grand Theft Auto VI duró apenas 1:31 minutos, mientras que el segundo mostró escenas del juego por 2:47 minutos.

Pero claro, aún está por verse si la comunidad está dispuesta a pagar una suscripción de Netflix para ser los primeros en enterarse de las novedades de la nueva entrega de la franquicia. En redes sociales, muchos jugadores criticaron a Rockstar Games por hacer que el próximo vistazo al título tenga una exclusividad temporal con la plataforma de streaming.

A pesar de la reacción negativa de algunos fanáticos, Take-Two Interactive confía en que el próximo promocional de GTA VI aumentará el entusiasmo de la fanaticada.

“Tras el reciente anuncio de Rockstar Games sobre el vistazo extendido de Grand Theft Auto VI, que llegará el 27 de agosto, creemos que la pasión y expectación de los consumidores por la próxima evolución de esta icónica saga crecerán aún más de cara el lanzamiento del título el 19 de noviembre”, dijo la compañía.

En efecto, el directivo Strauss Zelnick reafirmó que el lanzamiento sigue previsto para finales de este año, lo que parece poner fin a los rumores que adelantaban un posibe retraso de último minuto.

Los fanáticos están decepcionados porque el avance extendido de GTA VI se compartirá primero en Netflix

Pero dinos, ¿estarías dispuesto a pagar para ver un trailer de 20 minutos? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto VI si visitas esta página.

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