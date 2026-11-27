LO QUE DEBES SABER:

Team Cherry anunció la fecha de Sea of ​​Sorrow , la primera expansión gratuita para Hollow Knight: Silksong

La expansión estará disponible a finales de año en todas las plataformas

Sea of ​​Sorrow promete nuevos desafíos, enemigos, jefes y nueva música de Christopher Larkin

Team Cherry cumplió con su palabra y esta mañana reveló nuevos detalles sobre el futuro de Hollow Knight: Silksong. Los fanáticos del metroidvania están a la espera de Sea of Sorrow, la primera expansión gratuita que promete una nueva aventura igual de desafiante que el juego base.

Durante su evento Cherry Time!, el estudio independiente ofreció un llamativo vistazo a la expansión, que tendrá una temática marina y estará llena de nuevos peligros. Lo mejor de todo es que la próxima aventura de Hornet llegará pronto, pues su estreno está a pocas semanas de distancia.

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¿Cuándo se estrena Sea of Sorrow, la expansión de Hollow Knight: Silksong?

Hollow Knight: Silksong fue uno de los juegos más destacados de 2025, pues conquistó por igual a la prensa y a los fanáticos de los metroidvania. Su éxito fue tal, que provocó caídas masivas en consola y plataformas como Steam. Además, obligó a diversos desarrolladores independientes a retrasar el lanzamiento de sus nuevos juegos, por temor a ser opacados por Team Cherry.

Debido al hype que provocó y al rotundo éxito que tuvo, hay muchas expectativas puestas en el futuro de Hollow Knight: Silksong. A finales del año pasado, Team Cherry confirmó nuevo contenido para su metroidvania. Presentó Sea of Sorrow, la primera expansión del título que debutará como contenido gratuito para todos los jugadores.

Luego de una larga espera, el DLC por fin tiene fecha de estreno y la buena noticia es que falta poco para disfrutarlo. Durante Cherry Time!, el estudio confirmó que todo está listo para el debut de Sea of Sorrow en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.

La expansión ofrecerá una desafiante aventura debajo del océano de Pharloom. Hornet tendrá que explorar islas, cavernas y fortalezas, así como lidiar con nuevos enemigos y jefes que prometen batallas épicas. La expansión también incluirá más música de Christopher Larkin, quien le dará un toque muy especial a todos los nuevos escenarios.

Los fans de Hollow Knight: Silksong ya pueden marcar sus calendarios, pues la expansión estará disponible el próximo 11 de diciembre. Llegará como una actualización gratuita a todas las plataformas. Además, se añadirá a la versión del juego para XBOX Game Pass.

Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow llegará justo un año después de su revelación

Team Cherry prepara más contenido para Hollow Knight: Silksong

En noviembre de 2025, Ari Gibson, cofundador de Team Cherry, descartó el desarrollo de Hollow Knight 3, pues siguen concentrados en la secuela y también quieren explorar nuevos territorios creativos en el futuro. Sabemos que Sea of Sorrow no será el único contenido adicional para Hollow Knight: Silksong, así que el estudio está cocinando más sorpresas.

Hay indicios de que el metroidvania recibirá más novedades en el futuro, aunque Team Cherry no ha revelado detalles al respecto. La primera entrega de la franquicia recibió actualizaciones importantes como Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood y Godmaster, así que es fácil imaginar que Hollow Knight: Silksong seguirá el mismo camino.

Posiblemente, sus desarrolladores agreguen más DLC gratuito y no se descarta una expansión de paga en el futuro. Por ahora, tendremos que esperar a que Team Cherry revele más información sobre sus planes.

Hollow Knight: Silksong podría recibir más novedades en el futuro

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Hollow Knight.

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