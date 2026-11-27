LO QUE DEBES SABER

Un grupo de modders creó un mod multijugador para Grand Theft Auto 6 en una supuesta versión no oficial para PC

Take-Two Interactive y Rockstar Games intentan frenar las versiones no oficiales del juego de mundo abierto

Se espera que Rockstar Games lance un nuevo modo de GTA Online en 2027

Grand Theft Auto 6 es un éxito en todos los frentes y, a juzgar por las calificaciones casi perfectas, parece que la inmensa mayoría del público está contento con el producto final. No obstante, algunos jugadores se sienten excluidos debido a la ausencia de un port para PC. La comunidad de modding ya tomó cartas en el asunto, e incluso creó un modo multijugador.

Se espera que la nueva entrega de la franquicia tenga eventualmente su propio GTA Online que permita realizar actividades junto a otros usuarios. Mientras tanto, los modders dieron un paso al frente y, según los reportes, lograron crear un apartado en línea que permite hasta 2 jugadores recorrer Vice City al mismo tiempo.

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Crean mod multijugador para GTA 6 en PC

Actualmente, Take-Two Interactive y Rockstar Games se encuentran entre la espada y la pared. Pese al éxito histórico de GTA 6, las compañías intentan frenar los constantes esfuerzos de los hackers y piratas, quienes intentan crear ports ilegales que permitan jugar de forma gratuita el título en PC y consolas.

Ya se han hecho avances significativos en ese frente, y actualmente existen múltiples proyectos que prometen ofrecer una versión jugable no autorizada del título de mundo abierto. Lo anterior es preocupante por sí sólo, y ahora la situación acaba de empeorar tras darse a conocer que la comunidad también trabaja en un mod multijugador.

El desarrollador conocido simplemente como Tek compartió el hallazgo a través de una publicación en redes sociales, que nos abstendremos de compartir por obvias razones. En un breve video, es posible observar que 2 jugadores de Grand Theft Auto 6 se encontraron en el aeropuerto y lograron interactuar uno con el otro sin restricciones.

En el clip, podemos ver que ambos jugadores utilizan a Jason Duval, uno de los protagonistas del juego. Así pues, se descarta la teoría de que, en realidad, se trata de Lucía controlada por la IA.

Un famoso rastreador comunitario que da seguimiento a las versiones no oficiales de GTA 6 pudo confirmar que el video en cuestión es completamente auténtico, aunque se desconoce cuál es la tasa de frames. Según informes previos, los primeros ports piratas del juego para PC pueden alcanzar hasta los 60 fps, pero con caídas constantes hasta los 20 fps.

De acuerdo con los reportes, el proyecto multijugador es una “compilación privada”, y se cree que “nadie ajeno al grupo” tiene acceso a ella. Los usuarios reaccionaron sorprendidos en redes sociales, pero también hay quienes creen que ese tipo de propuestas atraen “una tormenta legal” que afecta a la comunidad de modding.

Por su parte, otras personas consideran que los responsables del mod intentarán sacar provecho económico al venderlo a través de una suscripción, mientras que también hay quienes creen que, por esa clase de iniciativas, se empezará a regular los programas de IA como Claude.

GTA 6 aún no tiene un port para PC, pero los modders ya trabajan en un modo multijugador

Grand Theft Auto 6 tendría su propio GTA Online en 2027

La semana pasada, el hacker que responde al nombre de CyberLeek compartió una supuesta versión completa de Grand Theft Auto 6 a través de un archivo de 200 GB que se compartió en Torrent. Más adelante, el sospechoso también publicó un archivo ejecutable de la versión de XBOX, lo que podría ayudar a desarrollar ports piratas del juego.

Rockstar Games no se quedó con los brazos cruzados, y rápidamente cerró el servidor de Discord de uno de los proyectos de fans más importantes: Project Leonida, una versión no oficial del título de mundo abierto que corre en PC; sin embargo, NotRexed, el desarrollador principal, aseguró que el proyecto no autorizado sigue en pie.

Con todo esto en mente, la comunidad empieza a preguntarse cuándo se lanzará el port oficial de GTA 6 para PC. Un exdirectivo de Rockstar Games cree que la amenaza latente de piratería obligará a la compañía a adelantar el estreno de la versión para ordenadores. Al respecto, se cree que los fans de computadoras podrán jugar la nueva entrega en 2027.

De igual forma, Dan Clancy, director ejecutivo de Twitch, afirmó que mantuvo conversaciones con el estudio sobre el lanzamiento del modo multijugador, y señaló que el nuevo GTA Online también se lanzará el próximo año.

Si bien Take-Two Interactive aún no hace un anuncio oficial, filtraciones previas revelaron que, efectivamente, la nueva entrega tendrá su propio modo en línea. Mientras tanto, Strauss Zelnick afirmó que el GTO Online original aún funcionará por el futuro previsible, siempre y cuando haya una comunidad que lo respalde.

Según fuentes muy confiables, el GTA Online de Grand Theft Auto 6 debutará en 2027

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos casos? Déjanos leerte en los comentarios.

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