Las actualizaciones de los juegos suelen mejorar la experiencia de los jugadores, pero no siempre salen como se espera. En ocasiones, un parche destinado a corregir errores termina provocando nuevos problemas. Esto le ocurrió a una de las aventuras de fantasía más conocidas de Bethesda en Nintendo Switch 2, aunque la compañía finalmente tiene buenas noticias para la comunidad.

El problema comenzó el pasado 21 de septiembre, cuando The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered recibió la actualización 1.1 en la consola híbrida. Aunque el parche prometía solucionar diversos errores, varios usuarios descubrieron que el apartado visual empeoraba después de instalarlo.

Oblivion Remastered perdió calidad gráfica tras su actualización de septiembre

Entre las principales quejas de los jugadores destacaron una imagen más borrosa, rastros visuales al mover la cámara o al personaje y una reducción general de la calidad gráfica. Algunos usuarios consideraron que estos inconvenientes afectaban tanto la experiencia, que hacían que el juego fuera prácticamente injugable.

Las comparaciones compartidas por la comunidad mostraron diferencias entre la versión anterior y la posterior a la actualización. La pérdida de nitidez y detalles también figuró entre los problemas señalados, junto con parpadeos e inestabilidad visual en determinadas escenas.

Ante los reportes, Bethesda reconoció oficialmente la situación y confirmó que investigaba los inconvenientes. En su página de soporte, la compañía explicó que había recibido informes sobre el aumento del desenfoque, los efectos de imágenes fantasma y la reducción de la calidad visual después de instalar la versión 1.1, y que estaba investigando el origen de los problemas.

Bethesda lanza un parche para corregir los problemas gráficos

La espera terminó el martes 13 de octubre, cuando Bethesda anunció el lanzamiento de una nueva actualización para The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en Nintendo Switch 2. Ésta aborda el problema de degradación visual general provocado por el parche anterior.

De acuerdo con el anuncio de la compañía, la nueva actualización ya está disponible para su descarga. Su objetivo es solucionar los inconvenientes gráficos que aparecieron en septiembre, de modo que los jugadores afectados ya pueden instalarla y comprobar los resultados.

Aunque el lanzamiento de la versión 1.1 terminó causando más problemas de los que pretendía solucionar, la nueva actualización busca devolver la experiencia visual a la normalidad. Ahora queda por ver si los jugadores confirman que los errores desaparecieron por completo después de instalar el parche.

¿Tuviste problemas con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en Nintendo Switch 2? ¿Ya descargaste la actualización que Bethesda lanzó hoy? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en Level Up.

Fuente