Después de años de espera y una infinidad de rumores, Bethesda por fin compartió nuevos detalles sobre The Elder Scrolls VI. Como parte de las celebraciones por su 40.° aniversario, el estudio reveló el nombre oficial de su esperado RPG, que fue revelado con bombo y platillo en E3 2018.

Gracias a esto, los fanáticos de The Elder Scrolls ya pueden teorizar con mayor precisión sobre su mundo, su lore y la ambientación que tendrá la nueva entrega de la saga. Sin embargo, también hay muy malas noticias, pues el título sigue sin fecha de lanzamiento y, según nuevos reportes, aún tardará bastante en llegar.

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Bethesda revela The Elder Scrolls VI: Sentinels

Desde 2018, los fanáticos de la franquicia han soñado con todo lo que ofrecerá The Elder Scrolls VI. La comunidad espera algo más fabuloso y ambicioso que Skyrim, entrega que posicionó a la IP como uno de los pilares indiscutibles del rol occidental.

En un par de años se cumplirá una década de la revelación oficial de The Elder Scrolls VI, así que la falta de noticias ha sido decepcionante para los millones de jugadores que lo esperan. Por fortuna, Bethesda decidió que ya era momento de compartir algunos detalles adicionales sobre el título.

Tras varios rumores y filtraciones, Bethesda confirmó que el RPG se llamará The Elder Scrolls VI: Sentinels. El estudio compartió un breve teaser donde muestra el logo actualizado del título y da otras pistas valiosas sobre su ambientación.

Todo indica que el nuevo RPG nos llevará a la región de Hammerfell, tal como filtraciones de hace meses indicaron. Esto lo decimos por los entornos desérticos del teaser y una cita que Bethesda muestra al final del breve video.

“El pergamino sólo ofrecía un destello, un velo apenas visible ante mis ojos. Un futuro perdido. Una victoria deshecha. Arenas del tiempo dispersas por el destino”, se lee en el nuevo trailer de TES VI.

En el video también se define la temporalidad del nuevo RPG, pues se sugiere que se ambientará en el año 4E 206, es decir, 5 años después de The Elder Scrolls V: Skyrim. Abajo puedes ver el trailer:

El nuevo RPG de Bethesda aún estaría a años de distancia

Muchos jugadores están emocionados con el nuevo avance de The Elder Scrolls VI: Sentinels; sin embargo, también hay bastantes fans preocupados por un motivo: encuentran decepcionante que Bethesda sólo muestre el nuevo logo del juego tras 8 años de desarrollo.

Lo más preocupante es que el RPG aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada. La mala noticia es que, según una fuente muy confiable, todavía faltan varios años para que esté completo y llegue a las manos de los jugadores.

Jason Schreier, periodista de Bloomberg, acabó con la esperanza de los fans que esperan disfrutar The Elder Scrolls VI: Sentinels pronto. Afirmó que Bethesda aún necesita 2 o más años para concluir su desarrollo. De hecho, la compañía ya aceptó en varias ocasiones que anunció el título demasiado pronto y que se arrepiente de ello.

“Creo que mucha gente olvida que The Elder Scrolls VI se anunció en 2018 (junto con Starfield) para suavizar el golpe de Fallout 76 (...)¡Lamento decir que este juego aún está a más de 2 años de distancia!“, afirmó el periodista.

Faltan varios años para el lanzamiento de The Elder Scrolls VI: Sentinels

The Elder Scrolls es una de las prioridades de XBOX, así que hay planes para acelerar el desarrollo de su nueva entrega e invertir más en futuros proyectos; sin embargo, eso no garantiza que el nuevo juego estará listo para 2028 o antes. Lo más probable es que debute como título intergeneracional o como la gran apuesta de Project Helix.

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