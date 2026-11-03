Grand Theft Auto VI acaparará nuestra atención muy pronto y será el broche de oro que necesitábamos para un año que ha estado repleto de grandes juegos. Mientras algunos desarrolladores buscan formas de conservar la atención de sus fans ante la llegada de este gigante, otros prefieren tomarse unas merecidas vacaciones.

Lo que pasa es que un popular estudio, encargado de uno de los mayores éxitos de 2026, pidió a su comunidad dedicarle su tiempo a GTAVI, pues prefieren descansar por algunas semanas mientras el hype por el juego de Rockstar Games baja poco a poco. Esto con un objetivo muy claro: regresar con las pilas recargadas para solucionar un reciente problema de su exitoso título.

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Creadores de Wardogs se tomarán un descanso mientras pasa el hype por GTAVI

BULKHEAD tomó a todos los fanáticos de los shooters por sorpresa con el lanzamiento de Wardogs, un digno rival de Call of Duty, Battlefield y otras sagas de corte bélico. El título se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, por lo que vendió más de 1 millón de copias y fue uno de los grandes lanzamientos de Steam en 2026.

Sus desarrolladores mantuvieron la buena racha durante semanas, pero el estreno de la Temporada 2 de Wardogs llegó cargado de polémica. Muchos jugadores quedaron insatisfechos con los ajustes y novedades que hizo BULKHEAD, que ha trabajado a marchas forzadas para complacer a su comunidad.

Joe Brammer, director ejecutivo de la compañía, llegó a la conclusión de que lo mejor era tomar un descanso, sobre todo ya que la atención de los jugadores pronto se centrará en GTAVI. Si bien el juego de Rockstar Games no debutará en PC a finales de este año, el jefe de BULKHEAD cree que es la oportunidad ideal para tomar unas vacaciones.

En declaraciones para Edge Magazine (vía IGN), Brammer reveló que todos los miembros de BULKHEAD han estado bajo presión constante durante los últimos meses. Motivados por el éxito del shooter, muchos creativos han trabajado en tareas que no les corresponden, pues quieren que Wardogs se mantenga como un propuesta fresca y atractiva para los jugadores.

Sin embargo, el tropiezo con la Temporada 2 hizo reflexionar a Brammer, quien está convencido de que su equipo necesita un merecido descanso. Por ello, aprovecharán el lanzamiento de GTAVI para tomar un respiro y, posteriormente, regresar con todo.

“Nos aseguraremos de que los jugadores sepan que pueden irse a la m**rda en diciembre. Que se pongan a jugar GTAVI; necesitamos desintoxicarnos”, afirmó Brammer.

De esta forma, mientras juegos como Fortnite y Roblox buscan formas de no perder la atención de sus jugadores, los desarrolladores de Wardogs se tomarán algunos días libres.

Wardogs se tomará una pausa mientras el hype por el estreno de GTAVI pasa

¿GTAVI es una amenaza real para otros videojuegos?

Es un hecho que GTAVI acaparará el tiempo y las carteras de los jugadores durante los últimos meses de 2026 y principios de 2027. Sin embargo, algunos analistas consideran que se ha exagerado bastante respecto al temor que el resto de las compañías y franquicia tienen al título de Rockstar.

Mat Piscatella, miembro de Circana, afirmó que no todos los jugadores de PS5 y XBOX Series X|S están emocionados por el nuevo título de mundo abierto. Considera que muchos seguirán enganchados a grandes plataformas como Fortnite y Roblox, a pesar de que la mayoría de la industria estará hablando de GTAVI.

“No a todos los 49 millones de personas que poseen un PS5 o un XBOX Series en Estados Unidos les va a interesar. [Hay] muchísima gente que querrá jugar a otras cosas. Todo el mundo está asustado. Lo entiendo, pero creo que es una exageración total. Pero bueno, le ha dado a GTA una gran oportunidad porque todos los demás se mudaron. Ya veremos qué pasa”, afirmó Piscatella.

Se espera que GTAVI domine las ventas en consolas, pero no necesariamente los gustos de los jugadores

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