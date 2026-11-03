Dragon Ball Super volvió por todo lo alto con un nuevo anime que ya dio mucho de qué hablar, y sabemos que otros proyectos de la franquicia en el terreno de la animación y los videojuegos también están en producción; sin embargo, un conjunto de acontecimientos recientes pone en duda el esperado regreso del manga de Toyotaro.

Parece que la editorial japonesa Shueisha planea alejarse de todo lo relacionado con la franquicia de Akira Toriyama, pues eliminó la presencia del manga de su evento más importante del año. Muchos especulan que la serie será cancelada definitivamente, mientras que otros esperan que el productor Akio Iyoku tome las riendas a partir de ahora.

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Shueisha cancela la participación del manga de Dragon Ball Super en Jump Festa 2027

El manga oficial de Dragon Ball Super empezó a publicarse en 2015, y al principio era un complemento publicitario para el anime de Toei Animation. Una vez que éste último llegó a su final en 2018 tras la emisión de 131 episodios, el cómic de Toyotaro continuó su publicación y presentó 2 arcos originales que aún no reciben una adaptación animada.

Akira Toriyama colaboró estrechamente con su aprendiz, e incluso corregía dibujos, hacía diseños de personajes y brindaba el guion general de la historia. Lamentablemente, el mangaka perdió la vida a principios de 2024. A partir de ese momento, el manga entró en una pausa indefinida y actualmente se desconoce si algún día regresará.

Toyotaro comentó previamente que no es imposible retomar la serialización del cómic de Dragon Ball Super sin el autor original de la franquicia, e incluso dejó caer la posibilidad de que un eventual regreso está cerca; sin embargo, los acontecimientos recientes ponen en duda el futuro de la franquicia.

Hace un par de semanas, Shueisha publicó los primeros detalles de la Jump Festa 2027, la próxima edición del evento anual en la que se compartirán noticias relacionadas con los mangas y las franquicias de la editorial japonesa. Sabemos que habrá novedades sobre One Piece, Naruto, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen y mucho más.

Sin embargo, la ausencia total de Dragon Ball Super llamó por completo la atención. Si bien la serie de Akira Toriyama y Toyotaro no tendría un panel especial, se esperaba que sí estuviera presente en la zona Jump Original Art World, un stand que exhibe el arte original de algunas de las sagas más importantes de la compañía.

No obstante, el 2 de noviembre de 2026 se actualizó la lista de participantes. El nuevo cronograma del evento confirma que Dragon Ball Super se eliminó del programa, ya que su lugar será ocupado por Metaphor: ReFantazio, una adaptación a manga del videojuego que actualmente se publica en la revista V-Jump.

Dragon Ball Super no tendrá participación alguna en el próximo Jump Festa 2027 que se realizará en diciembre

Fans temen que el manga de Dragon Ball Super sea cancelado para siempre

Es importante recalcar que la franquicia sí tendrá presencia en la Jump Festa 2027, pero lo hará a través de un stand de Toei Animation enfocado en el anime Dragon Ball Super: Beerus. Toyotaro también asistirá, pero lo hará de forma independiente y se cree que no irá al evento en representación de Shueisha.

Esta situación pone en duda el futuro del manga oficial, pues aún no hay noticias sobre su posible regreso.

Tras el fallecimiento de Akira Toriyama, se generó una serie de disputas internas por los derechos intelectuales de la obra, los cuales actualmente se distribuyen a través del patrimonio familiar de Akira Toriyama, Shueisha (editorial detrás del manga), Toei Animation (productora del anime), Bandai Namco (fabricante de juguetes, videojuegos y mercancía) y Capsule Corporation Tokyo, compañía fundada por el exeditor Akio Iyoku.

La eliminación repentina de Dragon Ball Super en la Jump Festa 2027 parece indicar que hubo mucho movimiento detrás de escena. En el peor de los casos, la comunidad teme que el manga de Toyotaro sea cancelado definitivamente, lo que significa que el capítulo 104 sería el último de la historia.

Por su parte, en un escenario mucho más positivo, los fanáticos creen que el productor Akio Iyoku, quien también trabajó muy de cerca con Akira Toriyama, podría hacerse con los derechos de publicación del manga y continuar la serialización de la franquicia fuera del control de Shueisha. Eso explicaría por qué la editorial limitó la presencia de la franquicia en la Jump Festa 2027.

Tampoco ayuda el hecho de que, según informes locales, las autoridades de Japón demolieron el antiguo edificio de Bird Studio de Akira Toriyama, donde el autor trabajó durante muchos años.

Por ahora, todos los involucrados guardan silencio sobre el tema. Toyotaro aún continúa con su iniciativa mensual en la que publica ilustraciones especiales de algunos personajes desconocidos, y hace poco actualizó su descripción de redes sociales con la frase: “todo es por el regreso de la serie”.

Se especula que Akio Iyoku asumirá los derechos de publicación del manga de Dragon Ball Super

Pero cuéntanos, ¿crees que el manga será cancelado? ¿Esperas que la obra regrese bajo el control de Akio Iyoku? Déjanos leerte en los comentarios.

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