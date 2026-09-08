The Legend of Zelda tendrá una gira de conciertos por su 40.° aniversario, ¿habrá eventos en México y más países de Latinoamérica?Por Daniel Laguna el
Nintendo consentirá a sus jugadores con la música más icónica de la franquicia
Nintendo llevará las celebraciones del 40.° aniversario de The Legend of Zelda a varias partes del mundo con una gira muy especial de conciertos. Poco después del Direct de hoy, la compañía confirmó todas las sedes que tendrán presentaciones musicales a lo largo de 2027.
La gira se llevará a cabo en varias regiones, así que fans de todo el mundo podrán disfrutar en vivo los temas más icónicos de la franquicia. A continuación, te compartimos más detalles sobre los conciertos y te decimos si Nintendo visitará México y otros países de Latinoamérica.
Video relacionado: Juegos de The Legend of Zelda - Del Peor al Mejor
The Legend of Zelda celebrará sus 40 años de historia con una gira de conciertos
La saga de Nintendo ha conquistado a millones de jugadores por ser la aventura definitiva del héroe. Sus personajes, mecánicas e historia la han convertido en un ícono de los videojuegos que nunca pasará de moda. Por supuesto, su música es otro de los elementos que la hace sumamente popular en todo el mundo.
Nintendo celebrará el enorme legado musical de The Legend of Zelda con una gira de conciertos que serán un viaje por los 40 años de historia de la IP. Los eventos iniciarán el 23 de enero de 2027, con una presentación inaugural que se llevará a cabo en Tokio, Japón.
Cada una de las presentaciones incluirá “una variedad de melodías nostálgicas y modernas de la serie The Legend of Zelda”. Así que los fans pueden esperar música que abarcará desde el primer juego de la saga hasta The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.
Al momento de escribir esto, Nintendo ha anunciado diversas sedes en Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía, así como fechas que abarcan desde enero hasta septiembre del próximo año. Por ahora, no está claro si el calendario de fechas se extenderá para cubrir toda la segunda mitad de 2027.
El programa de los conciertos aún es un misterio, pero se espera que una orquesta completa deleite a los asistentes con temas que han marcado su vida como jugadores.
¿La gira de conciertos de Nintendo llegará a México y Latinoamérica?
Como lo comentamos, la gira de conciertos tendrá presencia en todos los continentes, pero hay una mala noticia: por ahora, no hay fechas confirmadas para México ni para otro países de Latinoamérica. En América, habrá presentaciones en Estados Unidos, concretamente en ciudades como Chicago, Seattle, Houston y San Francisco.
Nintendo informó que la venta de entradas comenzará en algún momento de este mes, pero desafortunadamente no habrá conciertos en Latinoamérica. Los jugadores de nuestra región aún tienen esperanzas, pues la compañía confirmó que en el futuro añadirá más ciudades y sedes a la gira.
Con suerte, la compañía planeará algún concierto en México y otros países de Latinoamérica. En caso de ocurrir, sucedería en la segunda mitad de 2027, pero por ahora no hay noticias oficiales al respecto. Abajo está el calendario de fechas confirmadas hasta ahora:
Gira por Japón
- 23 de enero de 2027 – Tokio – Teatro Jardín de Tokio
- 6 de febrero de 2027 – Fukuoka – Salón Cívico de Fukuoka (Salón Principal)
- 3 de marzo de 2027 – Hokkaido – Teatro de Artes Culturales de Sapporo
- 3 de abril de 2027 – Kioto – Teatro ROHM
- 4 de abril de 2027 – Kioto – Teatro ROHM
- 27 de abril de 2027 – Kanagawa – K-Arena Yokohama
Gira por Norteamérica
- 22 de febrero de 2027 – Chicago – Centro Sinfónico
- 23 de febrero de 2027 – Chicago – Centro Sinfónico
- 16 de julio de 2027 – Seattle – Benaroya Hall
- 17 de julio de 2027 – Seattle – Benaroya Hall
- 18 de julio de 2027 – Seattle – Benaroya Hall
- 23 de julio de 2027 – Houston – Jones Hall for the Performing Arts
- 24 de julio de 2027 – Houston – Jones Hall for the Performing Arts
- Octubre de 2027 (fecha por confirmar) – San Francisco – Sala Sinfónica Davies
Gira por Europa
- 3 de abril de 2027 – Londres – Royal Albert Hall
- 4 de abril de 2027 – Londres – Royal Albert Hall
- 18 de junio de 2027 – Estocolmo – Konserthuset Estocolmo
- 19 de junio de 2027 – Estocolmo – Konserthuset Estocolmo
- 30 de julio de 2027 – Viena – Centro Filene en Wolf Trap
- 17 de septiembre de 2027 – Edimburgo – Usher Hall
- 18 de septiembre de 2027 – Glasgow – Sala de Conciertos Real de Glasgow
Gira por Australia
- 13 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall
- 14 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall
- 15 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall
- 16 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall
- 9 de julio de 2027 – Sídney – Ópera de Sídney
- 10 de julio de 2027 – Sídney – Ópera de Sídney
En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con The Legend of Zelda.
Video relacionado: La historia detrás de The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.