Nintendo llevará las celebraciones del 40.° aniversario de The Legend of Zelda a varias partes del mundo con una gira muy especial de conciertos. Poco después del Direct de hoy, la compañía confirmó todas las sedes que tendrán presentaciones musicales a lo largo de 2027.

La gira se llevará a cabo en varias regiones, así que fans de todo el mundo podrán disfrutar en vivo los temas más icónicos de la franquicia. A continuación, te compartimos más detalles sobre los conciertos y te decimos si Nintendo visitará México y otros países de Latinoamérica.

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The Legend of Zelda celebrará sus 40 años de historia con una gira de conciertos

La saga de Nintendo ha conquistado a millones de jugadores por ser la aventura definitiva del héroe. Sus personajes, mecánicas e historia la han convertido en un ícono de los videojuegos que nunca pasará de moda. Por supuesto, su música es otro de los elementos que la hace sumamente popular en todo el mundo.

Nintendo celebrará el enorme legado musical de The Legend of Zelda con una gira de conciertos que serán un viaje por los 40 años de historia de la IP. Los eventos iniciarán el 23 de enero de 2027, con una presentación inaugural que se llevará a cabo en Tokio, Japón.

Cada una de las presentaciones incluirá “una variedad de melodías nostálgicas y modernas de la serie The Legend of Zelda”. Así que los fans pueden esperar música que abarcará desde el primer juego de la saga hasta The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Al momento de escribir esto, Nintendo ha anunciado diversas sedes en Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía, así como fechas que abarcan desde enero hasta septiembre del próximo año. Por ahora, no está claro si el calendario de fechas se extenderá para cubrir toda la segunda mitad de 2027.

El programa de los conciertos aún es un misterio, pero se espera que una orquesta completa deleite a los asistentes con temas que han marcado su vida como jugadores.

La música de The Legend of Zelda formará parte de las celebraciones por el 40.° aniversario

¿La gira de conciertos de Nintendo llegará a México y Latinoamérica?

Como lo comentamos, la gira de conciertos tendrá presencia en todos los continentes, pero hay una mala noticia: por ahora, no hay fechas confirmadas para México ni para otro países de Latinoamérica. En América, habrá presentaciones en Estados Unidos, concretamente en ciudades como Chicago, Seattle, Houston y San Francisco.

Nintendo informó que la venta de entradas comenzará en algún momento de este mes, pero desafortunadamente no habrá conciertos en Latinoamérica. Los jugadores de nuestra región aún tienen esperanzas, pues la compañía confirmó que en el futuro añadirá más ciudades y sedes a la gira.

Con suerte, la compañía planeará algún concierto en México y otros países de Latinoamérica. En caso de ocurrir, sucedería en la segunda mitad de 2027, pero por ahora no hay noticias oficiales al respecto. Abajo está el calendario de fechas confirmadas hasta ahora:

La gira de conciertos de The Legend of Zelda no tiene por ahora fechas confirmadas en Latinoamérica

Gira por Japón

23 de enero de 2027 – Tokio – Teatro Jardín de Tokio

6 de febrero de 2027 – Fukuoka – Salón Cívico de Fukuoka (Salón Principal)

3 de marzo de 2027 – Hokkaido – Teatro de Artes Culturales de Sapporo

3 de abril de 2027 – Kioto – Teatro ROHM

4 de abril de 2027 – Kioto – Teatro ROHM

27 de abril de 2027 – Kanagawa – K-Arena Yokohama

Gira por Norteamérica

22 de febrero de 2027 – Chicago – Centro Sinfónico

23 de febrero de 2027 – Chicago – Centro Sinfónico

16 de julio de 2027 – Seattle – Benaroya Hall

17 de julio de 2027 – Seattle – Benaroya Hall

18 de julio de 2027 – Seattle – Benaroya Hall

23 de julio de 2027 – Houston – Jones Hall for the Performing Arts

24 de julio de 2027 – Houston – Jones Hall for the Performing Arts

Octubre de 2027 (fecha por confirmar) – San Francisco – Sala Sinfónica Davies

Gira por Europa

3 de abril de 2027 – Londres – Royal Albert Hall

4 de abril de 2027 – Londres – Royal Albert Hall

18 de junio de 2027 – Estocolmo – Konserthuset Estocolmo

19 de junio de 2027 – Estocolmo – Konserthuset Estocolmo

30 de julio de 2027 – Viena – Centro Filene en Wolf Trap

17 de septiembre de 2027 – Edimburgo – Usher Hall

18 de septiembre de 2027 – Glasgow – Sala de Conciertos Real de Glasgow

Gira por Australia

13 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall

14 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall

15 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall

16 de mayo de 2027 – Melbourne – Hamer Hall

9 de julio de 2027 – Sídney – Ópera de Sídney

10 de julio de 2027 – Sídney – Ópera de Sídney

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con The Legend of Zelda.

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