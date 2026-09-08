El programa Disc to Digital de XBOX encantó a los jugadores y su concepto de otorgar el goce de una licencia digital a partir de una copia física sin un costo adicional es una propuesta interesante en estos tiempos en que se debate la viabilidad del formato físico.

Sin embargo, Microsoft advirtió desde el primer momento que esta opción está sujeta a la aprobación de terceros pues, al final, los editores son los dueños de las IP y ellos deciden si quieren o no que sus juegos formen parte de ello.

En días recientes, la comunidad descubrió que juegos de 3 compañías grandes no permiten el acceso a una licencia digital.

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Jugadores aseguran que los juegos de Ubisoft, Square Enix y Bandai Namco no forman parte de XBOX Disc to Digital

La función Disc to Digital se encuentra en fase Beta y en este momento está a prueba para los jugadores que forman parte del programa Insider de XBOX.

Hasta el momento, se contabilizan casi 1400 títulos compatibles, esto de acuerdo con los registros que realiza la propia comunidad, lo que significa que el mismo número de títulos otorgan el acceso a una copia digital e incluso hay casos en que fue posible obtener el acceso en juegos que fueron retirados hace tiempo de la XBOX Store.

La cifra motiva, pero tal como lo señaló Microsoft, no todos los juegos formarán parte de este programa. Según reportes de jugadores, títulos de Ubisoft, Square Enix y Bandai Namco no otorgan una copia digital al insertarse en una consola con lector de disco.

Esto significa que franquicias como Assassin’s Creed, Final Fantasy y los títulos de FromSoftware que distribuye Bandai Namco, como ELDEN RING, no forman parte del programa.

Ubisoft is not participating in the Xbox disc-to-digital program.



I really hope they reconsider. pic.twitter.com/DYGdDajE7i — Stallion83 (@Stallion83) September 7, 2026

¿Cuáles son los límites de XBOX Disc to Digital?

Cabe mencionar que en este momento el programa Disc to Digital no está abierto a todo el público de XBOX y no conocemos su versión final. Esto significa una oportunidad para que se confirme el soporte para más videojuegos, pues en la publicación oficial Microsoft aseguró que la mayoría de los títulos de XBOX One y XBOX Series X están cubiertos por esta función.

Al mismo tiempo, la letra pequeña advierte que se trata de un programa que opera con licencias y que terceros tienen la última palabra. En caso de que los editores antes mencionados, u otros, decidan que no quieren dar una copia digital de su juego al poseedor de una copia física, no habrá nada qué hacer.

Microsoft también señaló que la situación con las licencias puede cambiar de forma repentina y juegos que hoy gozan de Disc to Digital podrían perder ese beneficio por cuestiones legales. Los acuerdos de licencias cambian, algunos derechos se vencen. Al respecto, la comunidad también menciona que los juegos de Forza Horizon no forman parte de este programa.

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