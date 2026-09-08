Noviembre será un mes muy especial para todos los fanáticos de los videojuegos, pues 2 de las franquicias más icónicas de la industria regresarán con nuevos lanzamientos: The Legend of Zelda y Grand Theft Auto.

La saga de Nintendo volverá con un remake de Ocarina of Time, una de sus entregas más emblemáticas. Por su lado, Rockstar Games lanzará GTA VI, uno de los títulos más esperados de la última década. Ambos debutarán a finales de año y los jugadores ya hicieron sus apuesta sobre cuál será el juego más popular de la temporada.

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake y GTA VI harán que el fin de año sea muy especial

En su Direct de hoy, Nintendo confirmó que el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutará el próximo 5 de noviembre. Mientras todos los estudios huyeron de dicho mes para no ser opacados por el título de Rockstar Games, Nintendo escogió noviembre para lanzar su juego más importante del año.

Los fanáticos celebraron la valentía de la compañía japonesa, pues es un hecho que GTA VI opacará a muchos lanzamientos cercanos, incluso a algunos juegos que llegarán a principios de 2027. Vale la pena recordar que una infinidad de juegos se retrasaron para no debutar en noviembre, pero eso no ocurrirá con The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

La nueva versión del clásico será exclusivo de Switch 2 y se espera que impulse de manera importante las ventas de la consola híbrida. Esta aventura de Link está en el top de los juegos más populares de la historia, así que muchos confían en que no será opacado por el juego de Rockstar Games.

GTA VI llegará un par de semanas después, pues se estrenará el 19 de noviembre para PlayStation 5 y XBOX Series X|S. El título será un auténtico fenómeno cultural que acaparará las miradas de toda la industria del entretenimiento, tal como lo ha hecho con sus trailers.

Sabemos que la aventura de Lucia y Jason es tan popular que aumentó considerablemente las ventas de PS5 y XBOX Series X|S. Incluso, en algunos mercados provocó escasez de consolas. Por ello, algunos fanáticos están convencidos de que Nintendo no tiene oportunidad de competir, ni siquiera con el remake de uno de sus juegos más importantes de la historia.

En las redes sociales, los jugadores celebraron que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake y GTA VI debuten el mismo mes, pues será un cierre de año magnífico lleno de grandes videojuegos. Asimismo, discuten cuál será el título más popular y si Link podrá hacerle frente a GTA VI.

GTA VI y The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake serán el broche de oro de 2026

Nintendo y Rockstar Games competirán, ¿cuál juego será el más popular?

Debido al peso que tiene The Legend of Zelda, algunos jugadores piensan que el remake de Ocarina of Time podrá competir al tú por tú con el gigante que es GTA VI. Muchos reconocieron a Nintendo por no huir de noviembre y cumplir su promesa de lanzar su próximo exclusivo justo a finales de año.

Hay jugadores que consideran a Ocarina of Time una obra insuperable, por lo que creen que rivalizará en popularidad con GTA VI. Por el contrario, hay personas que le dan la victoria absoluta a Rockstar Games, pues piensan que su próximo título llevará a los videojuegos a un nuevo nivel.

Nintendo anunciando fecha de lanzamiento del nuevo Zelda ocarina of time antes que el GTA VI pic.twitter.com/pNO6Z525tF — Ｓｋｅｌｅｐａ🌠 (@Skelepa) September 8, 2026

Pobre, se cree que tan siquiera el GTA 6 le hará pelea al ocarina, y donde ocarina se pueda jugar a 60FPS será más hilarante.



(Se te quiere Golden no lo tomes a mal 💚) https://t.co/cgvxd1wXg4 pic.twitter.com/PSdDDMgwHq — Kishika Torotoro💚 (@andrew_graves_D) September 8, 2026

Algunos usuarios de redes sociales criticaron el remake de Ocarina of Time por su aspecto y afirmaron que no tiene ninguna oportunidad frente a GTA VI, que será uno de los títulos con mejores gráficos de la generación. Otros hicieron notar que los juegos en realidad no están compitiendo, pues cada uno tiene un público objetivo muy diferente.

La opinión de la comunidad está dividida, ya que algunos jugadores le darán prioridad a Ocarina of Time y otros a GTA VI. Varios fans de ambas franquicias pidieron calma, pues no hay necesidad de poner a competir a los títulos cuando es posible disfrutar ambos sin problemas a finales de año.

nigga es esto 😭😭😭como se supone que va a competir con gta 6pic.twitter.com/Qe2bWOLUVn https://t.co/EMAbFc9Va5 — Goku (@frases_Goku02) September 8, 2026

Going from ocarina of time to gta 6 pic.twitter.com/OO56z6ylFX — 🖤Adonis🤍🇵🇸 (@stickyblickyyuh) September 8, 2026

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