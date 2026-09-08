The Legend of Zelda está de manteles largos, pues en 2026 se pusieron en marcha los festejos por el 40.° aniversario de la serie. Nintendo quiso festejar la ocasión con un evento especial que permitió conocer mucha información sobre el remake de Ocarina of Time, así como nuevos detalles de los próximos productos oficiales de la franquicia.

Durante la transmisión, se mostraron algunos de los artículos inspirados en la saga japonesa que llegarán al mercado en 2026 y más allá. Y sí, ese fue el escenario perfecto para ver por primera vez el nuevo set de LEGO y los próximos amiibos que debutarán el próximo año.

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Así de espectacular es el nuevo set de LEGO de The Legend of Zelda

La franquicia de fantasía no es ajena al mundo LEGO, pues a principios de este año se lanzó el set The Final Battle, inspirado en la batalla final del clásico de Nintendo 64. Este modelo incluía minifiguras de Link, Navi, Zelda y Ganondorf, así como una figura más grande de la versión monstruosa de Ganon. Todo esto en un paquete de más de 1000 piezas.

Adicionalmente, la popular marca de juguetes danesa puso a la venta un set inspirado en el Gran Árbol Deku de Ocarina of Time. Al considerar que está agotado en la tienda oficial, es fácil asumir que fue todo un éxito.

Tras la buena recepción de ambos modelos, Nintendo y LEGO unieron fuerzas una vez más con un nuevo set inspirado en el próximo exclusivo de Switch 2. La nueva pieza de colección se presentó el martes 8 de septiembre de 2026 durante el evento de 40.° aniversario.

Este set incluye a Link adulto y su fiel corcel, Epona. El protagonista está acompañado de la Espada Maestra y el clásico Escudo Hyliano. A juzgar por la primera imagen promocional, también habrá una pequeña base, que permitirá colocar al Héroe del Tiempo junto a su caballo.

Este modelo de LEGO parece estar basado directamente en la escena de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en la que Link y Epona escapan del Rancho Lon Lon. La figura luce genial, y es fácil ver por qué los fanáticos de la franquicia están emocionados y ya quieren añadirla a su colección.

Lamentablemente, el anuncio oficial fue muy escueto en lo que se refiere a detalles. Se desconoce la fecha de lanzamiento, el número de piezas y el precio. Recordemos que el remake debutará en noviembre, por lo que el estreno de este set podría estar relativamente cerca.

Eso sí, Nintendo confirmó que los festejos del 40.° aniversario de The Legend of Zelda se extenderán a lo largo de este año y 2027.

Nintendo anuncia nuevo set de LEGO inspirado en Link de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá amiibos, ¿cuándo debutan?

Además del set de LEGO, Nintendo utilizó su más reciente Direct para mostrar un primer a los nuevos amiibos inspirados en The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Son 2 figuras: la primera de Link niño y la segunda de Zelda niña. Ambos personajes lucen como sus contrapartes del remake.

Estos amiibos debutará en 2027 y, como ya es tradición, ofrecerán recompensas in-game. Al usarlos, los jugadores desbloquearán máscaras especiales inspiradas en los aspectos poligonales que tenían los protagonistas en el juego original de Nintendo 64. Por ahora, se desconoce si ofrecerán una ventaja dentro del juego.

El evento de 40.° aniversario estuvo lleno de otros anuncios interesantes. La gran estrella de la presentación fue el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que ya causó polémica por sus gráficos hiperrealistas. Esta nueva versión también tendrá actuaciones de voz, e incluso habrá doblaje latino.

Finalmente, durante la transmisión se mostró un nuevo teaser de la próxima película live-action protagonizada por Bo Bragason, Benjamin Evan Ainsworth y Dichen Lachman. El breve adelanto confirmó la fecha de lanzamiento y el nombre oficial del filme.

Los amiibos permitirán desbloquear máscaras especiales en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Pero cuéntanos, ¿te llamó la atención el nuevo set de LEGO? ¿Planeas adquirir los amiibos de Ocarina of Time? Déjanos leerte en los comentarios.

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