Tal como se prometió, el martes 8 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un Nintendo Direct muy especial. Y es que toda la transmisión se enfocó en los festejos por el 40.° aniversario de la franquicia The Legend of Zelda. Esa fue la oportunidad perfecta para obtener nuevos detalles sobre el esperado remake de Ocarina of Time.

El evento permitió conocer las novedades jugables de la nueva versión del clásico de 1998, así como otras noticias relacionadas con la serie de Nintendo. Lo interesante es que hubo un par de sorpresas para los fanáticos de Latinoamérica.

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Así se escucha el doblaje latino de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Gran parte de la transmisión de casi 40 minutos se enfocó en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Gracias a ello sabemos que esta nueva versión debutará a principios de noviembre, sólo un par de semanas antes que el título más esperado de la década: Grand Theft Auto VI.

El adelanto también detalló algunos de los cambios que experimentó el videojuego con respecto a su versión de Nintendo 64. Este relanzamiento presentará un apartado visual totalmente renovado, pues los ambientes estarán llenos de detalles y los personajes lucirán más realistas que nunca. Eso sí, la nueva dirección de arte dividió las opiniones de los fans.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake también presentará múltiples mejoras de calidad de vida, como la capacidad de correr para recorrer grandes distancias a gran velocidad, la posibilidad de saltar en cualquier momento y la oportunidad de mover la cámara con total libertad. Y sí, por fin habrá actuaciones de voz.

La transmisión confirmó que el videojuego de aventura tendría voces en inglés y japonés, pero los fanáticos se preguntaban si también habría doblaje latino. Es una interrogante lógica al considerar que Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, así como Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, tuvieron localización para LATAM.

Hay excelentes noticias al respecto. La cuenta oficial de Nintendo para Latinoamérica compartió una versión del adelanto del nuevo remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time que confirma que, en efecto, el próximo exclusivo de Nintendo Switch 2 tendrá voces al español.

Eso sí, parece que hubo algunos cambios en el reparto con respecto a los títulos anteriores de la serie. De acuerdo con el trailer oficial, Casandra Acevedo interpretará a Zelda, mientras que Ana Lobo será Saria. Por su parte, Emmanuel Alejandro y Gabriela Guzmán serán Ganondorf e Impa, respectivamente.

Confirman a los actores que confirman el reparto del doblaje latino del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Este es el elenco del doblaje latino de The Legend of Zelda: Ocarina of Time:

Navi ― Nycolle González

Zelda/ Sheik ― Casandra Acevedo

Saria ― Ana Lobo

Darunia ― Julio Grijalva

Ruto ― Erika Ugalde

Ganondorf ― Emmanuel Alejandro

Impa ― Gabriela Guzmán

Vale la pena destacar que Link no habló durante el adelanto oficial, por lo que parece que mantendrá su rol de héroe mudo. Por último, vale la pena señalar que el próximo juego de la franquicia también tendrá doblaje al español castellano para nuestros amigos de España.

Recorre el territorio de Hyrule y conviértete en el Héroe del Tiempo cuando el juego The Legend of #Zelda: Ocarina of Time sea lanzado el 5 de noviembre para Nintendo Switch 2. #NintendoDirect pic.twitter.com/YaSR9bwW6x — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 8, 2026

La portada especial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sí llegará a LATAM

Nintendo aprovechó el último trailer de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para compartir una noticia que emocionó a los fanáticos de la franquicia. De acuerdo con el avance, la portada especial también llegará a Latinoamérica.

Se trata de una cubierta artística con un acabado metálico texturizado. La imagen en sí permite observar a Link y Navi, quienes posan en lo que parece ser el bosque de la Aldea Kakariko. Es importante destacar que este empaque especial únicamente estará disponible hasta agotar existencias, así que los fans deben actuar rápido si quieren llevarse su copia a casa.

Durante la transmisión del 40.° aniversario de la franquicia, Nintendo también compartió un breve teaser de la próxima película live-action de The Legend of Zelda. El avance reafirma la fecha de estreno y muestra el logo, pero tristemente no se mostraron nuevas imágenes. Eso sí, la compañía promete que pronto habrá más información.

Finalmente, en el evento de celebración se confirmaron los rumores y se mostró el primer vistazo oficial al Nintendo Switch 2 edición especial inspirado en The Legend of Zelda. Esta consola debutará en octubre junto a otros accesorios basados en la saga de fantasía y aventura.

Confirman que portada especial con acabado metálico y texturizado de Zelda: Ocarina of Time Remake sí llegará a Latinoamérica

Pero cuéntanos, ¿jugarás el remake con voces al español? Déjanos leerte en los comentarios.

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