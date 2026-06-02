Los dinosaurios nunca pasan de moda en los videojuegos. Sin embargo, son pocos los proyectos que buscan transmitir el miedo real de encontrarse frente a estas criaturas. Durante el State of Play de la temporada de Summer Game Fest 2026, Annapurna Interactive aprovechó el escaparate para presentar un nuevo vistazo a The Lost Wild, una propuesta que apuesta por el terror, la tensión y la supervivencia.

El avance dejó claro que la experiencia estará muy lejos de ser un juego de acción convencional. En lugar de enfrentar a los depredadores prehistóricos con armas pesadas, los jugadores tendrán que usar la inteligencia para mantenerse con vida mientras exploran una misteriosa isla dominada por la naturaleza.

Los dinosaurios son los verdaderos protagonistas de la pesadilla

En The Lost Wild los jugadores recorrerán instalaciones de investigación abandonadas que fueron absorbidas por una exuberante selva. El objetivo será descubrir qué ocurrió en este lugar mientras intentan sobrevivir a algunas de las formas de vida más peligrosas que han existido en el planeta.

Cabe mencionar que la propuesta se enfoca en la evasión y la supervivencia. Los dinosaurios reaccionarán al entorno y representarán una amenaza constante. Por esta razón, será necesario distraerlos, intimidarlos o escapar en el momento adecuado para evitar convertirse en su próxima presa.

El nuevo trailer mostró escenarios llenos de vegetación, laboratorios en ruinas y encuentros cercanos con enormes criaturas. Todo apunta a que la atmósfera y la tensión serán elementos fundamentales de la experiencia.

Aquí puedes ver el video:

Un proyecto que sigue evolucionando y ahora llegará a PlayStation 5

El juego fue desarrollado originalmente pensando en PC, pero sus responsables confirmaron que las versiones para consolas también forman parte de los planes del estudio. Durante el State of Play, Annapurna Interactive reveló que The Lost Wild llegará a PlayStation 5 en algún momento de 2027.

Aunque todavía no tiene una fecha específica de lanzamiento, el proyecto ha llamado la atención desde sus primeras apariciones gracias a su enfoque cinematográfico y a su intención de recrear el miedo que produciría encontrarse frente a un depredador prehistórico real.

Los fans del terror y de los dinosaurios seguramente seguirán de cerca este título durante los próximos meses, especialmente después de este nuevo avance presentado en el evento de Sony.

¿Crees que The Lost Wild puede convertirse en uno de los mejores juegos de dinosaurios de los últimos años? Cuéntanos en los comentarios.

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