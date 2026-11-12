LO QUE DEBES SABER:

Grand Theft Auto 6 se enfrentó a una posible prohibición en un país debido a la preocupación por las escenas que incluían personajes sin ropa

Finalmente, el juego fue aprobado tras una evaluación exhaustiva que le otorgó una clasificación de “Solo para adultos”

La versión final aprobada de GTA 6 no incluye algunas de las escenas polémicas que aparecieron en filtraciones

Para sorpresa de absolutamente nadie, Grand Theft Auto VI será un juego sumamente controversial que llegará la sátira y el contenido políticamente incorrecto a un nuevo nivel, en parte gracias al realismo y la fidelidad gráfica que ofrecen las nuevas tecnologías. Y sí, un país estuvo muy cerca de banear el juego por completo.

Parece que los miembros del organismo regulador de dicha región encontraron particularmente preocupantes las escenas “sin contexto” en las que aparecían los personajes sin ropa. Tras una serie de revisiones exhaustivas, al final se le dio el visto bueno a GTA 6.

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Grand Theft Auto 6 estuvo a punto de ser prohibido por mostrar personajes sin ropa

Actualmente, el título de mundo abierto ya tiene clasificación por edades en la mayoría de los países. En Estados Unidos y Norteamérica, recibió una calificación de M, apto para jugadores de 17 años o más. Es evidente que es un juego que no debería estar al alcance de los jóvenes.

Y sí, Grand Theft Auto 6 enfrentó dificultades para recibir una clasificación en al menos un país. El medio InvenGlobal obtuvo las actas de sesiones de votación del organismo regulador de Corea del Sur, y mediante un artículo informó que la junta de dicha región barajó seriamente la posibilidad de prohibir la comercialización del juego.

Al parecer, las preocupaciones en torno a posibles filtraciones hicieron que los miembros de la junta de clasificación tardaran en recibir el juego para evaluar su contenido. De acuerdo con el reporte, Rockstar Games envió una solicitud para obtener una calificación por parte del organismo surcoreano el pasado 1 de septiembre de 2026.

La primera votación tuvo lugar el 10 de septiembre, y terminó en empate con 3 votos para rechazar la clasificación de GTA 6. El informe detalla que algunos miembros de la junta rechazaron el juego debido a la gran presencia de escenas subidas de tono. En particular, el problema fueron los personajes que aparecen sin ropa en ciertas instancias.

Las filtraciones del verano revelaron que Grand Theft Auto 6 tendrá playas en las que las personas pasearán sin nada encima, y otro video permitió ver a Jason al descubierto. Tras el empate inicial, los funcionarios optaron por posponer la decisión y esperar a una versión jugable del sandbox para hacer un veredicto más informado.

Una copia del videojuego se le entregó al comité de Corea del Sur el 28 de septiembre, pero la reunión se pospuso 2 veces para permitir que los involucrados en la evaluación pudieran analizar minuciosamente el contenido. Debido a que el mapa es muy grande, se reporta que los responsables de analizar el juego tuvieron que solicitar a Rockstar que les dijera posibles zonas problemáticas.

Grand Theft Auto 6 estuvo a punto de ser prohibido definitivamente en Corea del Sur por su contenido problemático

GTA 6 podría ser censurado

Tras un total de 3 revisiones por parte de la junta surcoreana, se dio un veredicto final: el juego sería aprobado y recibiría la clasificación “Sólo para Adultos”, con 8 votos a favor y 1 en contra. En las conclusiones se destaca que la escena filtrada de Jason brilla por su ausencia en la versión final de GTA 6, y que las escenas de relaciones sólo aparecen en cinemáticas.

De acuerdo con el reporte, la junta de clasificación de Corea del Sur sintió presión ante la posibilidad de ser el único país en rechazar la clasificación de Grand Theft Auto 6. En caso de que se hubiera negado el visto bueno, sería imposible que el juego más esperado de la década se vendiera oficialmente en aquel país.

Para suerte de los fanáticos surcoreanos, GTA 6 sí se lanzará en dicha región. Eso sí, está por ver si el videojuego llega a tiendas de todos los territorios con su contenido completamente íntegro y sin modificar.

Tras el lanzamiento de la precarga de Grand Theft Auto 6 a inicios de esta semana, se descubrió que los archivos en Japón son menos pesados tanto en PS5 como en XBOX Series X|S. Los fans temen que Rockstar Games haya eliminado cierto material. Tampoco ayuda que la clasificación por edades en dicho país no incluye ciertas advertencias.

Recordemos que Rockstar Games también censuró un avance oficial en China, lo que generó preocupación entre los fans locales. Por ahora, la compañía guarda silencio sobre esta situación y se desconoce si habrá discrepancias en el contenido según la región.

Hay temor de que GTA 6 tenga censura en Japón y otros países

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego será prohibido en algún país? Déjanos leerte en los comentarios.

Grand Theft Auto VI debutará el 19 de noviembre de 2026. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

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