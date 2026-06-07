Uno de los proyectos de la actual generación de XBOX que lleva años en desarrollo es State of Decay 3. La franquicia de zombis y supervivencia de Undead Labs ha crecido con el paso del tiempo y hoy apunta a una producción AAA.

Aunque algunos reportes señalaron dificultades en el desarrollo, la nueva entrega por fin tiene ventana de lanzamiento.

Durante el XBOX Games Showcase pudimos ver un avance con jugabilidad y ya sabemos cuándo saldrá.

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State of Decay 3 por fin tiene ventana de lanzamiento. ¿Cuándo sale?

El evento de XBOX presentó novedades sobre uno de los proyectos más esperados de XBOX Game Studios.

Se trata de State of Decay 3, la nueva entrega de la franquicia de Undead Labs que combina el género zombi con diseño y mecánicas de supervivencia.

Durante la presentación se reveló un avance de jugabilidad que muestra el nuevo rostro del concepto que ya conocemos.

Los jugadores tendrán que sobrevivir en entornos hostiles plagados de zombis mientras manejan adecuadamente sus recursos.

Al final, se reveló la ventana de lanzamiento y de acuerdo con la información oficial, State of Decay 3 debutará en algún momento de 2027. También se confirmó que será multiplataforma, así que saldrá en PS5.

Como título de XBOX Game Studios, estará disponible en día 1 para Xbox Game Pass.

¿Qué es State of Decay?

State of Decay es una franquicia de videojuegos de supervivencia y zombis creada por Undead Labs y publicada por XBOX Game Studios.

La serie se enfoca en administrar una comunidad de sobrevivientes en un mundo abierto lleno de infectados, donde los jugadores deben buscar recursos, construir refugios y tomar decisiones importantes para mantenerse con vida.

A diferencia de otros juegos de zombis centrados solo en la acción, State of Decay combina combate, exploración y gestión de recursos.

Cada personaje tiene habilidades y personalidad propia, lo que hace que las decisiones del jugador tengan impacto en la historia y en la supervivencia del grupo.

La saga es popular por su mezcla de estrategia, tensión y cooperación en un escenario postapocalíptico.

Community is survival. Resist the zombie apocalypse.​



In @StateofDecay 3, see what survival will look like in 2027. Play it day one with @XBOXGamePass and wishlist today: https://t.co/vPQjoi24Cv | #XBOXShowcase pic.twitter.com/Ja2XgGvh0q — XBOX (@XBOX) June 7, 2026

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