Con apenas 2 videojuegos en su cinturón, la serie Portal se convirtió en una de las más queridas por los fans. Aunque gran parte de su encanto radica en el ingenioso diseño de los puzzles y niveles, su historia es más profunda de lo que parece a simple vista y esconde muchos secretos. Naturalmente, a muchos jugadores les gustaría ver una adaptación para la gran pantalla.

De forma inesperada, dicho proyecto podría ser una realidad gracias a uno de los cineastas más prometedores de la actualidad: Kane Parsons, quien en 2026 sorprendió a propios y extraños con su cinta Backrooms.

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Kane Parsons, director de Backrooms, sueña con hacer una película de Portal

Los Backrooms son un fenómeno cultural que surgieron como una simple leyenda urbana de Internet. Su popularidad estalló en foros y plataformas de contenido a principios de la década pasada, lo que provocó que dieran el salto al cine de la mano de Kane Parsons, uno de los responsables detrás del éxito del aterrador creepypasta.

La película de horror psicológico ya conquistó la taquilla internacional y se perfila para ser uno de los estrenos más exitosos de 2026. Naturalmente, la industria cinematográfica tiene la mira puesta en su director, quien dio el salto de los videos de YouTube al séptimo arte con apenas 20 años.

¿Cuál será el próximo proyecto de Kane Parson? Es imposible saberlo, pero el cineasta ya expresó su afición por el videojuego Portal y dejó caer la posibilidad de, eventualmente, adaptar la historia del título de Valve.

En una entrevista reciente para The New York Times con motivo del estreno de Backrooms de A24, el director confesó que adaptar el videojuego de acertijos sería un sueño. El texto en cuestión no incluye citas directas del cineasta sobre el tema, por lo que se desconocen los detalles y el contexto.

Kyle Buchanan, periodista responsable del artículo, compartió algunas afirmaciones que se recortaron de la publicación original. Mediante un post en redes sociales, afirmó que Kane Parson le confesó que considera dirigir una película de Portal “con mucha cautela y curiosidad”.

A Kane Parsons, director de la película Backrooms de A24, le gustaría hacer una adaptación de Portal

Este hallazgo resultará poco sorprendente para un sector de la comunidad. Previamente, Kane Parsons reveló en una entrevista paralela que el querido videojuego de Valve fue una de las grandes inspiraciones detrás de Backrooms, especialmente en lo que se refiere a la identidad visual y el concepto de los espacios liminales.

¿Qué pasó con la película de Portal?

Durante una entrevista con Matthew Belloni, se le preguntó al cineasta de 20 años si le gustaría trabajar en una película de Star Wars u otra gran franquicia. Al respecto, el creador de contenido confesó que prefiere alejarse de las propiedades intelectuales ya establecidas y en su lugar trabajar en proyectos originales.

Así pues, es poco probable que una adaptación de Portal esté próxima a ver la luz del día. Además, Kane Parsons tendría que lidiar con el proyecto estancado ya existente de la franquicia.

Por si olvidaron, recordemos que Valve anunció en 2013 sus planes de crear adaptaciones de sus sagas. En el evento DICE de ese mismo año, Gabe Newell y JJ Abrams insinuaron que trabajaban juntos en una película de Portal, que tendría la producción de Warner Bros. Pictures.

Se supone que el videojuego Portal iba a tener una película para cines

En 2021, JJ Abrams aseguró que la cinta inspirada en el juego aún podría ser una realidad, aunque ya no hubo novedades sobre el tema después de eso. Es probable que el proyecto esté en el limbo y que no sea una prioridad para ninguna de las partes involucradas.

En lo que respecta a Backrooms, la cinta protagonizada por Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor ya es un gran éxito comercial, con una recaudación de más de $140 millones de dólares hasta la fecha.

I’ve seen people speculate that Kane Parsons is referring to a potential Portal movie here… I asked him in early May if he’d be interested in directing that and he said he was already looking into it “with a lot of caution and a lot of curiosity” https://t.co/wx2l59N70R — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) June 5, 2026

Pero dinos, ¿te gustaría que Kane Parsons hiciera una adaptación del videojuego de Valve? Déjanos leerte en los comentarios.

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