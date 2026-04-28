Una nueva película de Nintendo llegará a los cines en 2028: Universal adelanta otra cinta animada con Illumination, ¿qué franquicia adaptarán?

La mancuerna entre Nintendo e Illumination ha dado muy buenos resultados. Super Mario Bros.: La Película reventó la taquilla internacional y revitalizó el interés por las adaptaciones de videojuegos. Por su parte, Super Mario Galaxy: La Película reafirmó la popularidad que la franquicia tiene en todo el mundo.

Es un hecho que Nintendo ya prepara más películas para llevar sus populares franquicias a la pantalla grande. Lo interesante es que la adaptación live-action de The Legend of Zelda no es la única sorpresa que viene en camino. Un calendario de estrenos de Universal Studios adelantó que la compañía volverá a colaborar con Illumination en una nueva película animada que llegará en 2028.

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¿Cuál será la próxima película animada de Nintendo e Illumination?

Nintendo tiene el potencial de crear un atractivo universo cinematográfico al estilo Marvel gracias a la popularidad de sus franquicias. De hecho, hay reportes que aseguran que la compañía ya trabaja de manera activa en este ambicioso proyecto. Las posibilidades son muchas, pues tiene muchas sagas que podrían ser un éxito en la pantalla grande. Por ello, es normal saber que hay muchas expectativas en su próxima cinta animada.

Esta mañana surgieron las primeras pista sobre su siguiente colaboración con Illumination, productora que hizo posible las 2 película de Super Mario Bros. Lo que pasa es que salió a la luz un calendario de estrenos actualizado de Universal Studios. Para sorpresa de los jugadores, en la lista se incluye una nueva película de Nintendo e Illumination que llegará en un par de años.

El paso de Nintendo por el cine apenas inicia

El calendario, publicado en el sitio español de la productora, revela que la próxima adaptación de Nintendo llegará a los cines el 12 de abril de 2028. El proyecto aparece sin nombre, por lo que es un misterio si se trata de la tercera entrega de Super Mario Bros. o la adaptación de otra popular franquicia.

Desde hace meses circulan rumores sobre una posible cinta animada de Donkey Kong, personaje de Seth Rogen que estuvo ausente en Super Mario Galaxy: La Película. Debido a la popularidad renovada de Fox McCloud y al deseo de Glen Powell, también se especula con una adaptación de Star Fox, aunque muchos creen que Luigi’s Mansion será la franquicia elegida, lo que pondría a Charlie Day en el rol protagónico.

También hay rumores sobre posibles películas de Metroid, Kirby, Yoshi’s Island, así como cintas enfocadas en personajes concretos, como los Bowsers o Peach y Rosalina. Ante esto, es difícil intuir cuál será la próxima película animada de Nintendo, aunque los fans apuestan a que será la tercera parte de Super Mario Bros. o la adaptación de Donkey Kong.

Un misterioso proyecto animado viene en camino

El éxito de Super Mario Galaxy: La Película y la llegada de Zelda al cine

A pesar de que la reciente película de Nintendo no ha superado a su antecesora, es innegable que es un rotundo éxito internacional. Super Mario Galaxy: La Película rompió todo tipo de récords en su estreno y, en cuestión de días, se posicionó como una de las cintas más taquilleras de 2026. La secuela ya recaudó $831.6 millones de dólares a nivel mundial, por lo que difícilmente Nintendo dejará de llevar sus sagas a la pantalla grande.

Su próximo proyecto será igual de importante que las películas de Mario y compañía, pues representará la llegada de Link y Zelda al cine. La adaptación live-action de The Legend of Zelda concluyó recientemente su rodaje. Así que la adaptación protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason estará lista para el 7 de mayo de 2027.

Sabemos que Nintendo tiene planes para tener estrenos consistentes en los cines. Al parecer, tendrá al menos una película al año, pues Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía, ve en la industria cinematográfica el medio ideal para llevar sus sagas a un nuevo público.

Más proyectos cinematográficos de la compañía llegarán en el futuro

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