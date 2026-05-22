Gran parte de la conversación en torno a Grand Theft Auto VI gira inevitablemente alrededor del precio. Y es que, a pesar de que el lanzamiento sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026, nadie sabe con certeza cuánto será el mínimo necesario a pagar para comprar la nueva entrega. Pero algo ya parece una certeza: habrá microtransacciones.

Para nadie es secreto que GTA Online fue uno de los puntos de venta más atractivos de la quinta entrega de 2013, pero lo realmente sorprendente es que, aunque ya tiene más de una década sobre sus espaldas, todavía mantiene una base de usuarios muy activa y es tremendamente popular.

Aún hay muchas dudas sobre lo que pasará con el modo multijugador una vez que debute el nuevo título, pero es fácil asumir que éste último incorporará su propio apartado en línea. Y a juzgar por las declaraciones del director de Take-Two, parece que el compone online tendrá micropagos y estará vinculado con sistemas de suscripciones.

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GTA Online es una mina de oro

El pasado jueves, Take-Two Interactive, el publisher detrás de Grand Theft Auto VI, celebró su más reciente conferencia telefónica sobre los resultados financieros correspondiente al último trimestre. Allí, se compartieron novedades interesantes sobre el proyecto y más información relacionada con el desempeño comercial de otros títulos de la compañía.

Al respecto, Strauss Zelnick, jefe de la editora, dio a conocer que GTA VI mantiene el buen ritmo y aún goza excelentes ventas, a pesar de que debutó hace 13 años. Precisamente, el título protagonizado por Michael, Trevor y Franklin ya despachó 225 millones de unidades en todo el mundo.

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De acuerdo con el directivo, el casto de los consumidores creció en general para todas las franquicias de Take-Two, pero lo interesante es que alrededor de 27% del aumento provino de GTA Online. Por supuesto, parte de estos ingresos se originan de las microtransacciones que permiten a los jugadores comprar coches, propiedades y más.

Según Strauss Zelnick, el servicio de suscripción de la compañía también aportó una parte considerable de las ganancias. “GTA+ aún prospera, con un número de miembros que casi duplica en comparación con el mismo período del año pasado”.

Con todo esto en mente, es fácil asumir que el hipotético GTA Online de Grand Theft Auto VI mantendrá el status quo y hará gala de todo tipo de micropagos. En la misma línea, se espera que el servicio de paga también ofrezca beneficios para los jugadores de la nueva entrega.

Aunque las microtransacciones y los servicios de suscripción son opcionales, es probable que una parte considerable de los ingresos provengan de dichos apartados. Muchos jugadores se muestran decepcionados ante la idea de que un título premium, cuyo precio permanece como un misterio, tenga micropagos.

Se espera que Grand Theft Auto VI tenga su propio GTA Online, y que los jugadores pueden comprar suscripciones a GTA+ y micropagos

¿Qué pasará con GTA Online tras el lanzamiento de Grand Theft Auto VI?

Esto, por supuesto, es mera especulación. Hasta el momento, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han confirmado que la próxima entrega tendrá un componente en línea, ni mucho menos que incluirá micropagos o que estará vinculado con el servicio de suscripción.

Durante la presentación de resultados económicos, Lainie Goldstein, directora financiera del publisher, reveló que la compañía prevé un ligero descenso en el gasto de los consumidores en todo su catálogo, lo que también contempla a GTA Online. Aun así, se espera que el título de 2026 compense la caída.

Pero, ¿qué sucederá con el modo online de la entrega de 2013 tras GTA VI? El futuro es incierto, pero Strauss Zelnick comentó a principios del año pasado que la organización tiene un historial extenso de apoyar proyectos que aún mantienen comunidades fieles y activas. A juzgar por sus palabras, parece que el apartado multijugador todavía tendrá soporte.

GTA Online aún seguiría activo, incluso después del lanzamiento de la nueva entrega

Pero dinos, ¿crees que los títulos AAA de paga deberían tener micropagos? Déjanos leerte en los comentarios.

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