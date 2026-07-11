La primera reacción al anuncio de PlayStation sobre el final del formato físico en 2028 es si hay posibilidades legales de revertir la decisión. Son millones de jugadores los que compran sus juegos en disco y se piensa que las autoridades podrían hacer algo al respecto.

Sin embargo, la posibilidad podría venirse abajo ante la realidad del marco legal. Un representante de la Unión Europea declaró que no se puede hacer nada contra PlayStation si toma esa decisión.

Desde la perspectiva de las autoridades europeas, no se puede obligar a las empresas a lanzar sus productos u obras en un formato en específico.

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Comisionado de la Unión Europea dice que no hay nada qué hacer contra PlayStation y el formato físico

Durante una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo de Estrasburgo (vía Irish Mirror) Michael McGrath, Comisario Europeo para la Democracia, la Justicia, el Estado de Derecho y la Protección del Consumidor, habló sobre lo que puede hacer la Unión Europea ante la decisión de PlayStation de eliminar el formato físico en 2028.

Al respecto, hay malas noticias. El funcionario fue enfático y señaló que no hay manera, bajo la legislación actual, para obligar a las compañías de videojuegos a que lancen sus títulos en una versión física:

"Todo se reduce a las libertades comerciales y contractuales, y las empresas son libres de ofrecer juegos y servicios como consideren oportuno, siempre que los derechos de los consumidores estén plenamente protegidos conforme a la legislación nacional y de la UE“.

En dado caso, se tendría qué revisar el estado de los derechos de los jugadores como consumidores ante un contexto de mercado en el que PlayStation decide que no habrá más discos a la venta. En definitiva, si se pretende que la acción sea de las autoridades contra las empresas de gaming, no sucederá algo.

Michael McGrath, Comisario Europeo para la Democracia, la Justicia, el Estado de Derecho y la Protección del Consumidor

La UE falló en contra de Stop Killing Games y el comisionado usó el mismo argumento

Desde cierto ángulo, ésta sería la segunda derrota del gaming ante la Unión Europea en cuestión de semanas, pues fallaron en contra de la petición de Stop Killing Games para mantener vivos juegos en línea.

Al respecto, el comisario Michael McGrath, recordó que el mismo principio de no obligar a las empresas de videojuegos se aplicó en torno a la petición del movimiento:

"En ese momento, tuvimos que considerar una iniciativa ciudadana europea sobre esta cuestión de si los juegos deberían seguir estando disponibles después de que se haya adelantado una nueva edición del juego“.

Esta fue la respuesta que dio el Parlamento Europeo al movimiento Stop Killing Games:

"La Comisión considera que, en esta fase, no puede proponer una obligación legal de mantener los videojuegos jugables una vez que dejen de ser comercializados. Esto se debe también a los derechos de propiedad intelectual existentes. Según la legislación europea sobre derechos de autor, los titulares de derechos disfrutan de derechos exclusivos sobre sus creaciones. Además del derecho de autor, otros derechos de propiedad intelectual también pueden ser relevantes, ya que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego."

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