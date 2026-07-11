Pokémon Scarlet & Violet ya casi llevan 4 años en el mercado y si bien aún falta mucho para que las siguientes entregas de la franquicia estén disponibles, ya dejaron de recibir contenido nuevo y hasta Pokémon Champions lo reemplazó en la escena competitiva. No obstante, si eres un coleccionista de la saga, tendrás que desempolvar tu cartucho porque ambos títulos recibirán contenido nuevo incluyendo un Pokémon especial que no querrás perderte.

Pokémon Scarlet & Violet dejaron de recibir contenido relacionado con la historia principal después del debut del segundo DLC, en enero de 2024. Pero el fin del contenido nuevo llegó en diciembre de 2025 cuando dejaron de anunciarse nuevos eventos de teraincursión, tras lo cual The Pokémon Company reveló que traería de regreso las Teraincursiones de los Pokémon iniciales, así que prácticamente desde el comienzo de 2026 estos eventos han rotado de manera semanal.

Precisamente hoy estamos en la semana de Samurott de Hisui y la semana siguiente no sólo dará paso a la de Meowscarada, sino que también dará inicio la de un Pokémon jamás visto en esta clase de eventos.

Magikarp el Imbatible será realidad en Pokémon Scarlet & Violet

De la nada, The Pokémon Company acaba de anunciar que Pokémon Scarlet & Violet recibirán más contenido para que el verano no pase desapercibido en ambos juegos y lo mejor de todo es que no se trata de un evento menor, sino que tiene como protagonista a un Magikarp muy especial.

“Es virtualmente inútil en cuanto a poder y velocidad. Es el Pokémon más débil y patético en el mundo...”, se lee en la descripción de Magikarp el Imbatible.

¿Cómo capturar a Magikarp el Imbatible en Pokémon Scarlet & Violet?

Magikarp podrá no ser el Pokémon más útil o raro del juego, pero esta versión en específico sí, puesto que, tal como lo leíste, no es cualquier ejemplar, sino que tendrá el teratipo Dragón y el Emblema Imbatibilidad (Mightiest Mark), que sólo puede conseguirse en esta clase de eventos, por lo que los coleccionistas no querrán perdérselo.

Los Pokémon que aparecen en las teraincursiones de 7 estrellas suelen ser sumamente poderosos, por lo que se aconseja unirse a otros jugadores para vencerlos y así poder atraparlos. No obstante, es posible alzarse con la victoria en solitario y si bien no se conoce aún el conjunto de movimientos de Magikarp el Imbatible, se espera que también sea posible derrotarlo sin ayuda de alguien más y evitar así gastar en Nintendo Switch Online (puedes jugar con otras personas de manera local sin necesidad de esta membresía).

Pokémon Scarlet & Violet tendrán un nuevo evento de teraincursión de 7 estrellas (imagen: The Pokémon Company)

¿Cuánto durará el evento de Magikarp el Imbatible en Pokémon Scarlet & Violet?

A diferencia de la teraincursiones semanales de los Pokémon iniciales, la de Magikarp estará disponible por más tiempo, precisamente del 16 de julio a las 6:00 PM al 6 de agosto a las 5:59 PM (hora de la Ciudad de México).

Para encontrarlo, sólo es necesario conectar la consola a Internet durante el evento y descargar las noticias del Poképortal, que se encuentra en el menú. Después, debes buscar el teracristal de 7 estrellas de Magikarp en el mapa (esta mecánica de juego pertenece al endgame, por lo que tendrás que haber acabado la historia principal y cumplir otros requisitos).

No está de más recordarte también que, si bien el evento estará disponible hasta el 6 de agosto, es posible seguir disfrutándolo siempre y cuando no vuelvas a conectarte en línea ni descargues las noticias del Poképortal en ese archivo de guardado. Así podrás enfrentarte a este Magikarp especial y farmear los recursos que suelta cuantas veces quieras (sólo puede capturarse 1 por archivo de guardado).

¿Cómo encontrar al elusivo Basculin Blanco en Pokémon Scarlet & Violet?

Por si fuera poco, esta actualización también traerá consigo brotes masivos de Pokémon en todo Paldea.

Dondozo, Tatsugiri y Veluza aparecerán más fácilmente en Casseroya Lake, Psyduck y Slowpoke en varias partes de la región, Lapras en Terrarium (Blueberry Academy) y Feebas y Basculin (Blanco) en Kitakami. Si tienes suerte incluso podrás encontrarlos con ciertas marcas raras durante el evento.

El Pokémon que más llama la atención de esta selección es Basculin, puesto que la variante Blanca es sumamente difícil de encontrar en brotes masivos en el juego, por lo que muchos jugadores ya se preparan para cazar incluso su forma shiny o variocolor.

¿Qué te parece el contenido nuevo que recibirá Pokémon Scarlet & Violet? Cuéntanos en los comentarios.

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