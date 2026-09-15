Grand Theft Auto VI será el juego más ambicioso de Rockstar Games en todos sus apartados, incluyendo el musical. El estudio ya nos ha dado varias probaditas de la banda sonora que ambientará nuestras aventuras a lo largo de Leonida, pero aún no ha confirmado la lista completa de artistas que formarán parte de su nuevo juego.

Todo indica que el estudio fichó a populares músicos para GTA VI o, al menos, así lo sugiere una reciente publicación que Travis Scott hizo en su redes sociales. El reconocido rapero insinuó una colaboración con el estudio, por lo que ya hay teorías sobre la presencia de su música o su posible aparición en el juego con un cameo.

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¿Travis Scott aparecerá en Grand Theft Auto VI?

Travis Scott es uno de los raperos estadounidenses más populares a nivel mundial, pero no es el único motivo por el que podría aparecer en GTA VI. El músico es fanático de los videojuegos y, anteriormente, tuvo una colaboración con Fortnite, el Battle Royale de Epic Games donde dio un concierto.

Además, Scott se unió a PlayStation como socio creativo y ayudó a promocionar el PS5 durante su lanzamiento. Ahora, todo indica que el rapero regresará a la industria y estará presente en el juego más esperado de la última década: GTA VI.

En su cuenta de Instagram, el músico compartió un mensaje dirigido a Rockstar Games, en el que anuncia por todo lo alto su regreso a los videojuegos. Su publicación dejó más preguntas que respuestas, pero sus fanáticos ya pensaron en varias teorías.

“Ahora es el momento. Mi regreso a los videojuegos tiene que venir acompañado de rabia y mucho baile. ¡Vamos con todo! J… O. H….. Continuará. Nos vemos pronto, Rocktar Games”, escribió el músico.

Scott también publicó una imagen que hace referencia a uno de las locaciones más icónicas de GTA: el club nocturno. Sus seguidores especulan que algunas de sus canciones sonarán en ese lugar y en una estación de radio de GTA VI.

Otros de sus fanáticos sueñan con un cameo que convierta a Travis Scott en un personaje no jugable del título para PS5 y XBOX Series X|S, pero no hay indicios de que eso vaya a suceder. Lo más seguro es que el rapero esté presente con algunas de sus canciones emblemáticas o temas nuevos creados específicamente para el título.

Travis Scott y su música podrían formar parte de GTA VI

Más músicos insinuaron su presencia en GTA VI

La comunidad especula que estamos ante una campaña especial de Rockstar Games, en la que revelará a algunos de los músicos que trabajaron en la banda sonora de GTA VI. Esto debido a que Travis Scott no fue la única celebridad que compartió un mensaje relacionado con el juego en las redes sociales.

Morgan Wallen, músico country, también usó su cuenta de X para insinuar que sus composiciones musicalizarán el mundo de GTA VI. El artista sólo compartió una imagen al estilo GTA que muestra la escalera de una piscina, pero no reveló más detalles al respecto.

Al igual que Scott, Wallen publicó su mensaje esta mañana. Los jugadores sospechan que no se trata de una coincidencia y creen que pronto podría haber un anuncio oficial sobre la música de GTA VI.

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