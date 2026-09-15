Marvel’s Wolverine por fin está entre nosotros, pero tristemente debutó en medio de un maremoto de críticas negativas y polémicas. Los desarrolladores celebraron el lanzamiento con ilusión, pero también aprovecharon la ocasión para prometer que escucharán la retroalimentación de la comunidad para mejorar la experiencia.

El nuevo exclusivo de PlayStation 5 obtuvo una puntuación muy por debajo de lo esperado, y actualmente es uno de los títulos first-party peor calificados de Sony de los últimos años. Parece que Insomniac Games está al tanto de las quejas de los jugadores, y ya planea actualizaciones para abordar los problemas que merman la aventura de Logan.

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Insomniac Games planea corregir los problemas de Marvel’s Wolverine

Tras el éxito de los 3 títulos de la serie Marvel’s Spider-Man, era fácil asumir que lo nuevo del estudio desarrollador tendría igualmente una recepción positiva; sin embargo, ese no fue el caso. Marvel’s Wolverine dividió las opiniones de la crítica profesional y actualmente posee 77 en Metacritic. La recepción mixta generó dudas en la comunidad.

La mayoría de las reseñas critican la poca profundidad del sistema de combate y el diseño excesivamente lineal de la campaña principal. Es difícil saber cómo Insomniac Games podría solucionar estos problemas sin hacer ajustes severos en el núcleo general de la experiencia, pero aun así los desarrolladores planean realizar cambios.

En una publicación en redes sociales, el estudio desarrollador celebró el lanzamiento oficial de Marvel’s Wolverine y agradeció el apoyo constante de los jugadores. También explicó que todo el equipo está orgulloso del juego, pero de igual forma prometió que escucharán la retroalimentación de los fans para hacer las modificaciones pertinentes.

“Estamos increíblemente orgullosos de lo que el equipo creó. Además, estamos en contacto directo con nuestra comunidad y recopilaremos comentarios para mejorar la experiencia de juego. Agradecemos profundamente la pasión, el apoyo y el tiempo que nuestros jugadores dedicaron a Logan”, se lee en el anuncio oficial.

Adicionalmente, James Stevenson, director de marketing y comunidad de Insomniac Games, aseguró que han escuchado las opiniones de los fanáticos y prometió que el equipo trabaja intensamente en respuesta al feedback, aunque sin brindar más detalles sobre los cambios que están en camino al juego de PS5.

Marvel's Wolverine tuvo recepción mixta y dividió las opiniones de los jugadores

Marvel’s Wolverine podría modificar su mecánica más polémica

Está por verse hasta qué punto Marvel’s Wolverine puede beneficiarse de las próximas actualizaciones. Debido a que las principales quejan apuntan al sistema de combate, el ritmo de la narrativa y el diseño demasiado lineal de la aventura de Logal, corregir estos problemas requeriría una revisión más exhaustiva.

Aun así, la publicación de James Stevenson deja caer la posibilidad de que el estudio modifique una de las mecánicas más criticadas de toda la experiencia. El miembro del estudio concluyó su mensaje con el siguiente texto: “por si se preguntaban qué era ese olor que salía de nuestra cocina”.

Muchos jugadores creen que ese comentario inofensivo sugiere que Insomniac Games planea abordar los polémicos rastros de olor que guían al protagonista durante gran parte de la aventura y que permiten encontrar objetos ocultos en el mapa. Una gran cantidad de fanáticos creen que esa asistencia limita la exploración.

Anteriormente, el estudio desarrollador defendió esa mecánica y respondió a las críticas de los jugadores bajo el argumento de que el rastro azul está ligado a las habilidades mutantes del personaje principal. Es importante señalar que esa guía no se puede desactivar ni ocultar desde el menú de opciones.

Es probable que Insomniac Games aborde las quejas de la comunidad y permita que el rastro de olor sea un sistema opcional. Y claro, también es factible que los parches futuros agreguen nuevas habilidades para ampliar profundidad del sistema de combate e incluso añadir zonas inéditas para mejorar la exploración.

Futuras actualizaciones permitirían desactivar el controversial rastro de olor en Marvel's Wolverine

Pero cuéntanos, ¿qué cambios le harías al exclusivo de PlayStation 5? Déjanos leerte en los comentarios.

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