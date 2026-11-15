LO QUE DEBES SABER

Se espera que Grand Theft Auto 6 domine el mercado de los videojuegos y opaque a otros títulos debido a su enorme popularidad

El requisito de almacenamiento para GTA 6 supera los 200 GB, lo que podría obligar a los usuarios a eliminar otros juegos

A Electronic Arts le preocupa que los jugadores desinstalen sus títulos, como Madden Madden NFL 27

Grand Theft Auto VI (GTA 6), el juego más importante del siglo, debutará oficialmente en menos de una semana. Estamos en la antesala de un momento histórico que, tal vez, muchos fans creyeron que jamás llegaría. Al margen del claro entusiasmo que existe en la comunidad, es evidente que algunas compañías, como Electronic Arts, tienen miedo.

En efecto: el videojuego de mundo abierto es tan masivo e importante que se espera que opaque cualquier título del mercado, nuevo o antiguo. También es altamente probable que los jugadores se vean en la necesidad de hacer algunos sacrificios con tal de instalar el proyecto de Rockstar Games.

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EA ruega a los jugadores que no desinstalen sus juegos para hacer espacio para GTA 6

Grand Theft Auto 6 será masivo en toda la extensión de la palabra. Con el lanzamiento oficial de la precarga, se confirmó que tendrá un peso de más de 200 GB tanto en PlayStation 5 como en XBOX Series X|S; es tan pesado que algunos jugadores podrían demorar más de una semana entera para descargarlo en sus consolas.

Más allá del tiempo que demandará el sandbox para descargarse e instalarse, hay otro tema que preocupa a los jugadores: el espacio de almacenamiento. El peso elevado del título de Take-Two Interactive obligará a los jugadores a hacer muy selectivos con sus aplicaciones.

Si bien Corsair y Twitch lanzaron un paquete especial que incluye una capturadora de video 4K y un SSD de 1TB para PlayStation 5, es fácil asumir que una gran cantidad de jugadores no quieren o pueden adquirir una unidad de memoria adicional para expandir el espacio de sus consolas. Así pues, lo más lógico es que se limiten a eliminar apps y juegos que no utilizan para liberar los 200 GB que necesita GTA 6.

Electronic Arts está al tanto de ello, y es por eso que ruega a los jugadores por una oportunidad. Es evidente que la compañía tiene miedo, y es por eso que, según los reportes de la comunidad, empezó a enviar un mensaje especial en Madden NFL 27.

Al parecer, EA comenzó a mostrar mensajes dentro de sus juegos en los que pide a los jugadores que no los desinstalen para hacer espacio para descargar e instalar GTA 6. En el caso de Madden NFL 27, la compañía sugiere que su equipo trabaja para lanzar una gran actualización el 17 de noviembre de 2026, 2 días antes del estreno del juego de Rockstar Games.

Lo que delata que dicho comunicado está influenciado por el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto 6 es el hecho evidente de que la imagen de fondo utiliza siluetas de edificios altos y palmeras, además de que usa morado y otros colores reminiscentes al estilo del videojuego de Jason y Lucía.

EA pide a los fanáticos de Madden NFL 27 no desinstalar el juego para hacer espacio para Grand Theft Auto 6

La industria de los videojuegos tiene miedo de Grand Theft Auto 6

Por si quedaba dudas al respecto, EA también publicó otro mensaje bastante parecido en la cuenta oficial de Madden NFL 27 en X: “no dejes que 210 GB se interpongan entre tú y tu liga”. Es más evidente que nunca que la compañía tiene miedo de que muchos jugadores abandonen el simulador de futbol americano para visitar Vice City.

Aunque es muy probable que Electronic Arts se tome esta situación con humor, hay una realidad imposible de ignorar: Grand Theft Auto 6 eclipsará al resto de la industria de los videojuegos. Es por esa misma razón por la que muchos juegos decidieron estrenar sus juegos en septiembre y octubre, mientras que otros los retrasaron hasta inicios de 2027.

En las semanas previas al lanzamiento, los desarrolladores de Wardogs, uno de los FPS más populares de 2026, invitaron a sus jugadores a probar GTA 6. Además, Pocketpair, el estudio detrás del exitoso Palworld, confirmó que ofrecerá hasta 5 días de vacaciones a sus empleados para que puedan jugar el título de Rockstar Games.

Mientras tanto, Epic Games lanzó una iniciativa especial en el que los jugadores pueden obtener un token inspirado en One Piece que permite conseguir gratis todos los artículos de la tienda. Es una estrategia para que los fans no dejen de jugar, incluso cuando debute Grand Theft Auto 6.

Es totalmente comprensible que la industria tenga miedo. Según los reportes, GTA 6 ya habría vendido 12 millones de copias, sólo durante su fase de preventa. Y los analistas y expertos pronostican que el juego superará las 55 millones de copias vendidas para antes del 31 de marzo de 2027.

Al igual que Electronic Arts, el resto de la industria de los videojuegos le tiene mucho miedo a Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿planeas desinstalar algún juego para instalar el título de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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