LO QUE DEBES SABER

Dragon Ball FighterZ recibirá una nueva actualización que coincide con el estreno del anime Dragon Ball Super: Beerus

La actualización del juego de Arc System Works incluirá ajustes de equilibrio, con buffs y nerfs para ciertos personajes

Bandai Namco reveló que el parche estará disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC a través de Steam

Dragon Ball FighterZ ocupa un lugar especial en los corazones de miles de fanáticos de la obra de Akira Toriyama, pues es sin duda uno de los mejores videojuegos de la franquicia. Si bien ya cumplió su ciclo de vida y hace bastante tiempo que dejó de recibir contenido con regularidad, sus creadores preparan una sorpresa para la comunidad.

El título competitivo desarrollado por Arc System Works llegó a las tiendas en 2018, y de inmediato cautivó a los fanáticos del anime y los seguidores de los videojuegos de lucha con su impresionante apartado visual, sus mecánicas profundas y sus numerosas referencias al manga. Pronto, los jugadores tendrán un pretexto para regresar a él.

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Dragon Ball FighterZ regresará con una actualización con novedades

Como todo buen videojuego de peleas que se respete, Dragon Ball FighterZ mantuvo ocupada a la comunidad con numerosas actualizaciones que agregaron nuevo contenido, cambios de balance y, por supuesto, personajes adicionales. A lo largo de su trayectoria, obtuvo un total de 3 temporadas con luchadores DLC.

La Temporada 3 del videojuego de Bandai Namco comenzó oficialmente en 2020 con el debut de Kefla, la fusión entre Kale y Caulifla. Posteriormente, Goku Ultra Instinto, el Maestro Roshi, Baby Vegeta y Gogeta Super Saiyajin 4 se unieron al resto de luchadores.

Si bien Dragon Ball FighterZ jamás volvió a tener una nueva temporada, en los años posteriores lanzó actualizaciones que cambiaron el sistema de lucha y agregaron 2 personajes extra: la Androide #21 en su faceta de científica, quien debutó en 2022; y Goku Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima, quien se unió al reparto en 2026.

Parecía que todo estaba dicho para el título de Arc System Works, pero se acaba de confirmar una noticia que emocionará a los fanáticos que esperaban novedades.

A través de un breve avance oficial, Bandai Namco confirmó que Dragon Ball FighterZ recibirá una nueva actualización. El adelanto muestra la batalla entre Goku y Bills, lo que coincide con el estreno del episodio 6 de Dragon Ball Super: Beerus, el remake del anime original de 2015.

El más reciente capítulo del show de Toei Animation permitió conocer la conclusión de la Batalla de los Dioses, que culminó con la derrota de Goku ante Bills. Los desarrolladores de Arc System Works decidieron subirse al tren, y ya trabajan en el lanzamiento de un nuevo parche que incorporará cambios y otras novedades.

Los detalles son escasos, y la compañía se limitó a decir que Dragon Ball FighterZ recibirá una actualización de balance. Esto significa que algunos peleadores recibirán buffs y nerfs, lo que sin duda mantendrá fresca la escena competitiva. Por ahora, se desconoce si hay planes para agregar nuevas mecánicas o luchadores.

Con motivo del estreno del anime Dragon Ball Super: Beerus, Bandai Namco lanzará una nueva actualización de balance para Dragon Ball FighterZ

El anuncio oficial es muy simple, así que la fecha de estreno del nuevo parche es un misterio. Eso sí, ya sabemos que estará disponible para XBOX Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC vía Steam. Bandai Namco prometió que compartirá más información próximamente.

Más juegos de Dragon Ball recibirán nuevo contenido

Sin duda, este anuncio emocionará a los fieles fanáticos de Dragon Ball FighterZ que aún inician sesión para participar en partidas online. En abril de 2026, el título de lucha experimentó un repunte de popularidad bastante significativo e incluso superó en número de jugadores a Sparking! ZERO, la secuela de Budokai Tenkaichi 3.

Esto demuestra que las actualizaciones de contenido sí motivan a los jugadores a regresar a un título antiguo. Está por verse si el nuevo parche resulta suficientemente sustancioso como para atraer la atención de la comunidad. Mientras tanto, los fanáticos pueden probar otros videojuegos de la franquicia.

Al igual que Dragon Ball FighterZ, el todavía popular Dragon Ball: Sparking! ZERO recibirá nuevas actualizaciones a lo largo de 2027. El estudio Spike Chunsoft ya confirmó la adición de al menos un nuevo peleador, pero una filtración adelanta el estreno de personajes muy queridos por la comunidad, como Arale, Tao Pai Pai Cyborg y Bio Broly.

Se desconoce si alguno de los personajes que llegará al Budokai Tenkaichi 4 están relacionados con el anime Dragon Ball Super: Beerus, que actualmente se encuentra en emisión. Finalmente, vale la pena recordar que Dragon Ball Gekishin Squadra se prepara para recibir su nueva renovación, la cual se retrasó hasta 2027.

Dragon Ball FighterZ y otros juegos de la franquicia recibirán actualizaciones y nuevo contenido

Pero cuéntanos, ¿planeas regresar a Dragon Ball FigherZ? ¿Cuál es tu videojuego favorito de la franquicia de Akira Toriyama? Déjanos leerte en los comentarios.

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