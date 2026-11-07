Los fans de One Piece están a la espera de que el anime reanude sus emisiones en 2027 para saber qué sucederá en el Arco de Elbaph. Esto luego de que la popular serie de Eiichiro Oda abandonara el formato de emisión semanal para debutar por temporadas. Por fortuna, los fans de la franquicia podrán disfrutar muy pronto más aventuras de Luffy y los Sombreros de Paja en la pantalla grande.

Lo que pasa es que Toei Animation y Corazón Films llevarán 2 icónicas películas de One Piece a los cines de México y el resto de Latinoamérica. Las cintas se estrenarán muy pronto y llegarán acompañadas de una gran sorpresa que sólo los asistentes a sus funciones podrán disfrutar.

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One Piece: Aventura en la Isla Espiral y El Reino de Chopper ya tienen fecha de estreno en México y Latinoamérica

One Piece se ha consolidado como uno de los mangas y animes más populares de nuestra región. Por ello, es normal saber que Toei Animation Latinoamérica ha traído varias películas de la franquicia a los cines de México y el resto de América. En septiembre de este año, One Piece: La Película debutó con éxito y, ahora, otras 2 películas de la saga de piratas llegarán a la pantalla grande.

Si aún no lo sabes, One Piece: Aventura en la Isla Espiral y One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros debutarán en los cines de Latinoamérica a finales de año. Por medio de sus redes sociales, Toei confirmó que ambas cintas estarán disponibles con doblaje al español y subtítulos.

Además, los asistentes a las funciones podrán disfrutar una gran sorpresa: 2 cortometrajes animados extra, donde Luffy y compañía tendrán más aventuras. One Piece: Aventura en la Isla Espiral y One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros debutarán en México el próximo 10 de diciembre.

Los fans del resto de Latinoamérica podrán disfrutar las películas unos cuantos días antes, pues debutarán el 3 de diciembre en el resto del continente. One Piece: Aventura en la Isla Espiral debutó originalmente en 2001 y fue la 5.ª película de la franquicia.

En ella, Luffy y compañía encuentran una corriente extraña en el Grand Line y llegan a una misteriosa isla donde descubrirán una antigua leyenda. Nami, Zoro, Sanji y Ussop buscarán un tesoro que nadie ha podido encontrar mientras se enfrentan a peligrosos enemigos.

En One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros, los Sombreros de Paja llegan a un lugar donde los animales viven en sociedad y han creado un reino. Como su nombre lo indica, Chopper tendrá un papel protagónico, pues deberá mostrar su valentía en una aventura épica.

Las películas clásicas de One Piece llegarán a México y el resto de Latinoamérica en diciembre

¡Dos aventuras, un mismo espíritu pirata!

Luffy y su tripulación están listos para conquistar la pantalla grande. Descubre el póster y tráiler oficial de ONE PIECE: DOBLE AVENTURA.

10 de diciembre, solo en cines.#ONEPIECEDobleAventura pic.twitter.com/PenLWXsjAJ — Corazón Films (@CorazonFilms) November 3, 2026

One Piece celebrará su 30.° aniversario con 2 películas que definirán su futuro

Eiichiro Oda trabaja actualmente para completar el Arco de Elbaph, pero tiene otro ambicioso proyecto entre manos: las celebraciones por los 30 años de su franquicia de piratas. En el marco del One Piece Day 2026, Toei Animation confirmó la producción de 2 nuevas películas.

La primera de ellas adaptará el popular “Incidente de God Valley”, que tiene una importancia vital en la trama de One Piece, pero que aún es un misterio para sus millones de fanáticos. Se espera que los Piratas de Rocks sean las estrellas de esta producción.

Por otro lado, el mangaka también trabaja One Piece Film BAAD, la próxima gran película animada que llegará en algún momento de 2029. No hay detalles sobre su historia, pero se espera que sea una producción clave en la recta final del viaje de Luffy y compañía.

Importantes proyectos de One Piece ya están en producción

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