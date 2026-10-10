Los juegos cozy o acogedores han ganado mucha popularidad en los últimos años, pues se han convertido en la alternativa favorita de muchos para relajarse y pasar un buen rato. Si eres fanático de este tipo de experiencias, debes saber que Steam tiene una promoción muy atractiva que te permitirá conseguir gratis un título con reseñas muy positivas.

El juego de Team Empreintes debutó en la tienda de Valve el año pasado y se ganó la aprobación de la comunidad por sus mecánicas y su precio accesible. Ahora, el estudio decidió regalar copias de su título, pero sólo por unos cuantos días, así que lo mejor es que lo reclames cuanto antes con 100% de descuento.

Video relacionado: El nuevo orden mundial del gaming: el mapa cambió por completo

Un juego divertido y relajante está disponible gratis en Steam

En caso de que no lo sepas, Team Empreintes es un estudio independiente especializado en los juegos cozy. Su título más reciente, Fireside Feelings, recibió elogios de la comunidad de Steam, pues es una experiencia relajante que tiene el potencial de mejorar el bienestar emocional de quienes lo disfrutan.

Normalmente, Fireside Feelings se vende en la tienda de Valve por $88.00 MXN, pero sólo este fin de semana estará disponible gratis para todos los jugadores de PC. Como buen juego cozy, se centra en una experiencia relajante basada en la empatía y el pensamiento positivo.

Fireside Feelings te lleva a un ambiente acogedor donde personajes adorables conversan alrededor de una fogata. Tú serás su invitado especial en un escenario donde podrás relajarte y compartir tus pensamientos. Todo para que rompas tu rutina y reflexiones sobre una infinidad de temas relacionados con la vida cotidiana.

Los jugadores que ya lo disfrutaron concuerdan en que es una experiencia única e inolvidable, pues Team Empreintes logra crear un ambiente único que hace muy especial a Fireside Feelings. Actualmente, el título acumula más de 450 reseñas muy positivas en Steam, así que vale la pena darle un vistazo.

Fireside Feelings estará disponible con 100% de descuento en Steam hasta el próximo 12 de octubre, así que sólo tienes este fin de semana para reclamarlo gratis y conservarlo en tu cuenta para siempre. Basta con que visites su página en la tienda y des clic en el botón “Descargar”.

Fireside Feelings está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

¿Qué ofrece Fireside Feelings?

Fireside Feelings es un juego narrativo con una estética animada bastante encantadora. Acompañado de un atractivo elenco de personajes, deberás responder preguntas sobre aspectos importantes de la vida, como la infancia, el futuro y tus actividades favoritas.

Con el paso de las conversaciones, podrás desbloquear diferentes tipos de objetos que te servirán para decorar tu espacio privado alrededor de la fogata. Al igual que otros juegos cozy, Fireside Feelings tiene un ritmo pausado que invita a la reflexión.

Team Empreintes asegura que su título tiene conversaciones que provienen de personas reales, aunque no hay interacción directa entre los jugadores. También aclara que los diálogos no se generaron por medio de una inteligencia artificial, pues buscan conversaciones cálidas y seguras para todos. Por ello, el juego ofrece opciones para filtrar ciertos temas que pueden ser delicados para algunas personas.

Fireside Feelings es un juego ideal para relajarte y pasar un buen rato

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Steam.

Video relacionado: DLSS 5.... se ve horrible: la tecnología que arruinará tus juegos está aquí