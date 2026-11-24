LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto VI tiene un mejor rendimiento en XBOX Series X que en la PlayStation 5 estándar, a pesar de que la campaña de marketing de Sony dice lo contrario

El análisis de Digital Foundry revela que la plataforma de Microsoft ofrece una experiencia más estable y fluida que en el PS5 original

La PS5 Pro brinda el mejor rendimiento en GTA 6

Grand Theft Auto VI debutó a mediados de noviembre y, en general, cumplió con las expectativas de la mayoría de los jugadores; no obstante, y pese a que la comunidad está muy contenta, hay un tema que fue objeto de polémica y discusión: el rendimiento técnico. Naturalmente, los fans se preguntan cuál es la mejor consola para jugarlo.

Gracias a un análisis exhaustivo de los expertos en tecnología de Digital Foundry, ya tenemos una respuesta muy informada. De acuerdo con los especialistas, GTA 6 rinde mejor en la consola más poderosa de Microsoft en comparación con el modelo base del PlayStation 5.

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XBOX Series X corre mejor GTA 6 que el PlayStation 5

Lo anterior es toda una revelación, pues gran parte del marketing de la nueva entrega de la franquicia giró alrededor de la versión para la consola de Sony. Al respecto, la compañía japonesa utilizó el eslogan: “Grand Theft Auto 6 se juega mejor en PlayStation 5” para promocionar el lanzamiento del título de mundo abierto.

Esa afirmación es verdad a medias, pues es cierto que GTA 6 funciona mejor en PS5 Pro que en el resto de plataformas; sin embargo, el videojuego de acción tiene un desempeño sustancialmente más estable y fluido en XBOX Series X que en el modelo original del PlayStation 5.

Así lo revelaron los expertos de Digital Foundry, quienes dedicaron horas a comparar la secuela en el PS5 básico, el PlayStation 5 Pro y ambas versiones de XBOX Series X|S.

De antemano sabíamos que Grand Theft Auto 6 sufría caídas de frames durante las escenas con mucha acción, en los momentos en los que conducimos a gran velocidad, en las carreteras con tráfico particularmente denso y en algunos enfrentamientos contra grandes grupos de enemigos. Además, reportes daban cuenta de errores técnicos en XBOX y PlayStation.

Pero curiosamente, Digital Foundry revela que el port para PS5 experimenta caídas más constantes y pronunciadas que en XBOX Series X. En la plataforma básica de Sony, la calidad de imagen alcanza los 1440p escalado a 4K con TAA. Por su parte, la consola más potente de Microsoft ofrece un apartado gráfico prácticamente identificado.

Existen pequeñas diferencias, como un efecto de neblina ligeramente más pronunciado en el XBOX Series X en una de las primeras escenas, pero la nitidez de la imagen y la calidad visual son equivalentes en ambas consolas. Entonces, la verdadera brecha entre ecosistemas se observa en el rendimiento.

Si bien GTA 6 corre a un máximo de 30 fps tanto en PlayStation 5 como en Series X, la consola de Sony sufre caídas con más frecuencia que en la plataforma de Microsoft y a menudo alcanza los 20 fps, especialmente en las escenas más exigentes y en algunas partes del mundo abierto.

Lo anterior se ve agravado por el hecho de que la versión para PS5 carece de compatibilidad con VRR de 120Hz. En cambio, el port para XBOX Series X sí saca partido de esa tecnología para suavizar las bajadas en la tasa de frames. Además, los expertos señalan que la consola de Microsoft mantiene los 30 fps mejor que la competencia durante los movimientos rápidos.

XBOX Series X corre mejor Grand Theft Auto 6 que el PlayStation 5

PS5 Pro es la mejor consola para jugar Grand Theft Auto 6

Digital Foundry es claro y dice sin tapujos que el XBOX Series X es “mucho mejor” que el PlayStation 5; sin embargo, los especialistas coinciden que el PS5 Pro, la versión más potente de la consola de Sony, es la mejor plataforma para jugar el título de Rockstar Games y Take-Two Interactive.

Los expertos afirman que el PlayStation 5 Pro ofrece la experiencia definitiva de GTA 6 gracias a su GPU más potente, su tecnología de aprendizaje automático acelerado y sus funciones mejoradas de ray tracing. La consola es capaz de crear una imagen 4K a partir de una base de 1440p gracias al escalador PSSR de Sony.

Esto da como resultado un follaje más nítido, líneas definidas y texturas con gran detalle; sin embargo, el PSSR a veces enfrenta dificultades para mantener la coherencia visual durante las escenas en las que conducimos por Vice City y otras zonas del mundo abierto. Pero en general, la resolución es mejor con respecto al resto de versiones.

Lamentablemente, el PS5 Pro también alcanza un máximo de 30 fps, a pesar de su mayor potencia. Anteriormente, Rockstar Games confirmó que el hardware de Sony carece del poder suficiente para correr el juego a 60 fps. Aun así, la consola ofrece el rendimiento más estable entre todas las versiones.

Por último, el port de XBOX Series S aún conserva elementos como el ray tracing, la iluminación global y el sistema de cabello basado en hebras, pero Rockstar redujo el detalle en las nubes, la resolución de las sombras, la complejidad del pelo y las distancias de renderizado para compensar la CPU menos potente.

De cualquier forma, la nueva entrega de la franquicia fue un éxito comercial y ya vendió millones de copias en todas las plataformas. Además, reportes señalan que el juego fue tan popular que impulsó las ventas de las consolas de Microsoft y Sony.

GTA 6 funciona mejor en PS5 Pro que en el resto de plataformas

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