Steam es una de las plataformas más importantes de PC, y no es para menos. Al final del día, tiene el catálogo más grande del mercado y suele lanzar muchas rebajas que nos permiten comprar títulos a precios bajos. Y sí, a veces es posible conseguir algunos juegos completamente gratis.

No, la tienda de Valve no tiene una campaña semanal de videojuegos gratuitos como la Epic Games Store. En realidad, son los propios desarrolladores quienes deciden regalar sus proyectos en la plataforma. Ese tipo de promociones esporádicas son cada vez más comunes, lo que siempre se agradece.

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Pony Island está completamente gratis y ya se puede descargar en Steam

En esta ocasión, los jugadores de PC tendrán la oportunidad de conseguir un juego de terror por $0 USD. Aunque es una experiencia relativamente corta, sin duda es uno de los exponentes del género más originales y únicos dentro del mercado independiente, así que los fanáticos deben estar atentos.

El título en cuestión se llama Pony Island, que es un videojuego que debutó a principios de 2016. Aunque ya tiene más de una década a sus espaldas, es fácil asumir que, debido a su naturaleza indie, muchas personas ignoraban su existencia. Aun así, con el paso de los años logró crear una fanaticada fiel.

Por suerte, ahora es posible conseguir este juego sin gastar un centavo en Steam. Para ser más precisos, este proyecto desarrollado y publicado por el creativo Daniel Mullins tiene 100% de descuento en la plataforma de Valve, lo que significa que todos los usuarios con una cuenta, sin excepción, pueden agregarlo gratis a su colección digital.

El desarrollador no reveló el motivo por el que decidió regalar Pony Island a la comunidad de PC, pero es probable que esta promoción de tiempo limitado esté relacionada con el hecho de que a principios de octubre se anunció las primeras sesiones de prueba de Pony Island 2, la secuela que debutará de forma oficial el próximo 27 de abril de 2027.

Como es de esperar, esta rebaja de 100% de descuento tiene fecha de caducidad y dejará de estar disponible en pocos días. Las personas interesadas tienen hasta el lunes 12 de octubre para reclamar gratis este juego en Steam. Y sí, podrán conservarlo para siempre si lo agregan a su librería personal antes de que finalice la oferta.

Los fanáticos que disfruten este título, deben saber que otros proyectos de Daniel Mullins también estarán muy baratos en la tienda de PC por los próximos días. El bundle que incluye la banda sonora se vende por menos de $80 MXN, mientras que el paquete que da acceso a Inscryption y The Hex tienen 20% de descuento y se venden por $374.78 MXN.

Pony Island tiene 100% de descuento en Steam y está completamente gratis en PC gracias a una oferta de tiempo limitado

Esto es lo que ofrece el videojuego de terror Pony Island

Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, el simple hecho de que un juego esté disponible gratis en alguna tienda no significa que valga la pena invertir tiempo en él. Por suerte, Pony Island sí es una experiencia que merece la atención de los jugadores, especialmente de aquellos que disfrutan las propuestas que se salen del molde.

Este videojuego creado por Daniel Mullins es un título de acertijos en el que el usuario está atrapado en una máquina de arcade que tiene una maldición. A pesar de su aspecto minimalista, es una aventura de terror y suspenso que presenta un estilo metanarrativo, es decir, que rompe la cuarta pared y pone a prueba las expectativas del jugador.

Pone Island dura aproximadamente 3 horas, así que se puede terminar fácilmente durante una tarde. Pero que su extensión modesta no sea un pretexto para darle la espalda. De hecho, la mayoría de los fans que ya lo probaron lo recomiendan ampliamente, tal como se observa en la página de Steam.

En específico, el juego de terror tiene más de 14,000 reseñas positivas en PC, con un índice de aprobación bastante impresionante de 95%. Esto quiere decir que los entusiastas de ese tipo de experiencias no deben pensarlo 2 veces para conseguir gratis este título en la tienda de Valve.

Pony Island es un videojuego de terror muy original que es del agrado de los jugadores

Pero cuéntanos, ¿ya probaste este juego? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

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