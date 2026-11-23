LO QUE DESBES SABER:

Arion Kurtaj, responsable de la filtración masiva de GTA 6 en 2022 , recibió su sentencia a los 21 años tras declararse culpable

Aunque enfrentaba la posibilidad de ir a prisión, obtuvo una liberación condicional por el tiempo que pasó bajo custodia y en un centro psiquiátrico

Como parte de su condena, deberá cumplir una orden de prevención de delitos graves que restringe sus actividades en Internet

La filtración reveló detalles importantes de GTA 6, incluida la incorporación de Lucia Caminos, la primera protagonista femenina de la saga

En 2022, Rockstar Games entró en pánico cuando apareció una filtración importante de Grand Theft Auto VI en Internet. El juego más esperado de la historia era tema de conversación en redes y foros tras la revelación de las primeras imágenes y detalles.

Tiempo después, cayó el responsable, Arion Kurtaj, pero su historia se volvió célebre pues con tan solo 17 años puso en jaque los sistemas de seguridad de Rockstar, Revolut, Uber y más empresas usando solo un smartphone y un Amazon Fire TV Stick.

La aventura llegó a su fin con su detención, encierro en un recinto psiquiátrico y con la sentencia que recibió tras declararse culpable.

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¿Cuál fue la sentencia para el adolescente que filtró GTA 6 en 2022?

La hora de la verdad llegó para Arion Kurtaj, hoy de 21 años, frente al juez que llevó su caso en el Tribunal de la Corona de Woolwich. Cabe recordar que días antes del estreno del videojuego, el chico se declaró culpable ante las autoridades, tratando así de evitar la cárcel.

Aunque la posibilidad de pasar años en prisión era real, un reporte de la BBC reveló que las autoridades fueron benévolas con el joven hacker que formó parte del grupo Lapsus$.

El juez determinó que el tiempo que Arion Kurtaj pasó en detención preventiva y luego en una institución psiquiátrica había sido suficiente en términos de encierro y limitaciones de la vida social.

Es por eso que lo condenó a libertad condicional regulada por una Orden de Prevención de Delitos Graves que durará 5 años. Durante este periodo, el joven hacker no podrá tener actividad en línea, tampoco podrá usar plataformas como Telegram y Discord.

Arion Kurtaj, el hacker que hizo llorar a Rockstar Games en 2022

Aunque cometió un delito, el talento del hacker sorprendió a las autoridades

El proceso demostró que lo que hizo Arion Kurtaj fue un delito y por eso enfrentó el encierro mientras esperaba la resolución de su caso y la respectiva sentencia.

Sin embargo, las particularidades de sus acciones sorprendieron a las autoridades. El joven puso en aprietos a empresas importantes usando dispositivos comunes como un teléfono inteligente y un Amazon Fire Stick desde un hotel.

Es por eso que el juez que dictó sentencia contra él elogió sus capacidades, pero espera que use ese talento para hacer el bien y no reincida: “eres un joven muy talentoso. No dejes que esto vuelva a ocurrir”.

Hace 4 años, Rockstar Games se dijo decepcionado por la filtración, en especial porque se reveló un detalle importante de GTA 6: tendría una protagonista, que hoy sabemos que es Lucia Caminos.

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