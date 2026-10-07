En ocasiones, un videojuego que no tuvo el recibimiento esperado puede recibir una segunda oportunidad, y parece que Ubisoft está preparando algo así para Watch Dogs: Legion, pues una nueva versión del título de 2020 supuestamente llegará el próximo año.

La información todavía debe tomarse como un rumor, pero resulta llamativa por tratarse de una entrega que tuvo una recepción más discreta que sus antecesoras.

Watch Dogs: Legion regresaría con un Director’s Cut

De acuerdo con información compartida por Insider Gaming, Ubisoft estaría trabajando en Watch Dogs: Legion Director’s Cut, una nueva versión del juego que tendría un lanzamiento programado para la primera mitad de 2027.

El reporte señala que esta edición estaría planeada para múltiples plataformas. Por ahora, no se han revelado detalles sobre sus posibles novedades, mejoras o contenidos adicionales, por lo que no está claro qué ofrecería respecto a la versión original.

De confirmarse, sería una decisión curiosa por parte de Ubisoft, especialmente porque Watch Dogs: Legion no consiguió repetir el impacto de las primeras entregas de la franquicia.

Una nueva oportunidad para el mundo de Londres

Te recordamos que Watch Dogs: Legion nos lleva a una versión distópica de Londres en la que una organización conocida como DedSec intenta enfrentarse a diferentes amenazas mientras busca recuperar el control de la ciudad.

Una de sus principales características fue la posibilidad de reclutar prácticamente a cualquier ciudadano para formar parte de DedSec. Cada personaje tenía sus propias habilidades, lo que buscaba darle una identidad diferente a la aventura.

No obstante, el juego tuvo una recepción menos positiva tras su lanzamiento y sus ventas tampoco habrían alcanzado los resultados de los títulos anteriores. Ahora, Ubisoft aparentemente estaría interesada en regresar a este proyecto para intentar darle una segunda oportunidad.

Por supuesto, habrá que esperar para saber si este supuesto Director’s Cut realmente existe y, de ser así, qué cambios tendría. Hasta ahora, Ubisoft no ha confirmado oficialmente el proyecto ni su fecha de lanzamiento.

¿Te gustaría que Watch Dogs: Legion recibiera una segunda oportunidad con un Director’s Cut? ¿Qué cambios o novedades te gustaría ver en esta nueva versión? Cuéntanos en los comentarios.

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