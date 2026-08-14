Gears of War: E-Day ocupa un lugar destacado en la lista de los videojuegos más esperados de 2026, especialmente en regiones como México y el resto de Latinoamérica. La comunidad está muy emocionada, lo que se refleja en los primeros datos de la recién lanzada versión gratuita de tiempo limitado.

Aún está por verse si lo nuevo de The Coalition y Microsoft logra resonar con la comunidad cuando debute oficialmente durante el otoño, pero las primeras impresiones de la comunidad son bastante positivas. Las cifras de PC y XBOX pintan un futuro alentador para el que parece ser el regreso triunfal de la franquicia.

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Gears of War: E-Day supera los 20,000 jugadores concurrentes en Steam

Microsoft prometió que realizaría un par de sesiones de prueba antes del lanzamiento oficial de la más reciente entrega de la serie. La primera etapa se llevó a cabo del 6 al 12 de agosto de 2026, y fue un éxito al considerar que el acceso era limitado. Durante la Beta cerrada, más de 14,000 usuarios iniciaron sesión en Steam al mismo tiempo.

Lo anterior representó un nuevo récord para la saga de XBOX, y la situación acaba de mejorar con el estreno de la Beta abierta de Gears of War: E-Day. En efecto, el shooter alcanzó otro pico máximo histórico en PC durante el primer día de la nueva sesión de prueba.

En la madrugada del 14 de agosto de 2026, el videojuego de The Coalition alcanzó la marca de los 22,084 jugadores simultáneos gracias a su versión de prueba gratuita. Es probable que esa cifra aumente en las próximas horas a medida que los fanáticos salen del trabajo y se acerca el fin de semana.

Incluso si la Beta multijugador de Gears of War: E-Day se estanca, ya hizo historia. Para contextualizar, Gears 5, la entrega más exitosa en la historia de Steam, apenas superó los 10,000 jugadores simultáneos. Gears Tactics quedó por detrás con 7351 usuarios concurrentes y Gears of War: Reloaded del año pasado apenas batió la marca de las 4819 personas conectadas al mismo tiempo.

La versión de prueba dio inicio el pasado jueves 13 de agosto y mantendrá sus puertas abiertas hasta el lunes de 17 de agosto en XBOX Series X|S y PC. Durante una semana, los jugadores tendrán la oportunidad de explorar una fracción de Horde Siege, el nuevo modo horda que combina las clásicas escaramuzas de supervivencia con mecánicas de extracción.

Durante la Beta abierta también estará disponible el tradicional apartado PvP, que presenta diversos modos de juego competitivos. The Coalition prometió que el componente en línea se alejará de los sistemas de FOMO presentes en muchos juegos como servicio, como Pases de Batalla y tiendas premium.

Gears of War: E-Day rompe un nuevo récord con su número de jugadores concurrentes en Steam

La Beta de Gears of War: E-Day también es un éxito en XBOX

Debido a que Microsoft mantiene en secreto gran parte de las estadísticas de XBOX, es difícil saber qué tan popular es Gears of War: E-Day en consolas; sin embargo, un nuevo reporte nos da una imagen aproximada.

A través de una publicación en Linkedin, el analista Rhys Elliot de Alinea Analytics señaló que el nuevo videojuego de The Coalition atrajo 1.2 millones de jugadores de XBOX tanto en consolas como en los ecosistemas de Windows durante el primer día de la Beta.

Además, el experto reveló que casi 90% de los usuarios que participaron en la Beta jugaron Gears 5, mientras 55% son fanáticos de Gears of War: Reloaded. Eso sí, el informe explica que la mayoría de esas personas probaron dichos títulos a través de sus membresías de XBOX Game Pass.

Rhys Elliot señala que Gears of War: E-Day tiene un buen desempeño en Steam, pues incluso sus preventas pasaron de unas 50,000 copias a cerca de 100,000 gracias al lanzamiento de las sesiones de prueba. Por supuesto, aún está por verse cómo se reflejan estos datos extraoficiales a ventas totales.

La Beta multijugador de Gears of War: E-Day ofrece diversos modos de juego

Pero dinos, ¿ya probaste la Beta? ¿Planeas comprar la versión final? Déjanos leerte en los comentarios.

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