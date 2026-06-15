Los fans del horror psicológico tienen una nueva propuesta que seguir de cerca. En los últimos años hemos visto experiencias que apuestan por el miedo emocional y la tensión constante en lugar de los sustos fáciles. Ahora, una nueva entrega quiere llevar esa fórmula todavía más lejos.

Se trata de BrokenLore: DON’T LIE, un proyecto que busca sumergir a los jugadores en una historia donde la realidad y la imaginación se mezclan de forma inquietante. Lo mejor es que ya tiene fecha de lanzamiento y quienes juegan en PC pueden probarlo desde este momento gracias a un nuevo demo.

BrokenLore: DON’T LIE llegará en septiembre

Wired Productions y Serafini Productions confirmaron que BrokenLore: DON’T LIE estará disponible el 10 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam.

Además del anuncio, las compañías revelaron que ya puede descargarse un demo para PC como parte del Steam Next Fest: June 2026 Edition, lo que permitirá a los jugadores conocer de primera mano la inquietante propuesta del título.

Leo Zullo, director general de Wired Productions, destacó que la compañía tiene una larga trayectoria publicando experiencias de horror memorables. Según explicó, este nuevo juego explora temas como el aislamiento, la memoria y el autoengaño para crear una aventura profundamente perturbadora.

Aquí puedes ver el avance:

Una historia donde nada parece ser real

En BrokenLore: DON’T LIE conoceremos a Junko, una mujer que vive atrapada en un pequeño departamento mientras lucha contra la soledad y la locura.

La protagonista verá cómo su realidad comienza a romperse poco a poco. Mentiras, alucinaciones y visiones aterradoras transformarán lugares familiares en escenarios extraños y perturbadores.

El juego apuesta por una experiencia en primera persona centrada en la narrativa. La historia llevará a Junko a intentar reconectarse con 2 pacientes de un centro de rehabilitación, aunque el camino estará lleno de paranoia y engaños.

Los desarrolladores aseguran que esta entrega amplía la mitología de la serie BrokenLore, pero también funciona como una historia independiente. Esto significa que tanto los seguidores de la franquicia como los nuevos jugadores podrán disfrutarla sin necesidad de conocer títulos anteriores.

Exploración, sigilo y mucho suspenso

La aventura combinará varios elementos clásicos del género. Durante la partida será necesario explorar escenarios inquietantes para encontrar pistas, objetos y fragmentos de memoria.

También habrá secciones de sigilo donde las alucinaciones perseguirán constantemente a Junko. En esos momentos, esconderse y permanecer en silencio será la única forma de sobrevivir.

Con una propuesta enfocada en el terror psicológico y una atmósfera opresiva, BrokenLore: DON’T LIE buscará convertirse en una de las experiencias más inquietantes de este año.

¿Piensas probar el demo de BrokenLore: DON’T LIE? ¿Te gustan los juegos de terror psicológico centrados en la narrativa? Cuéntanos en los comentarios.

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