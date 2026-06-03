En el State of Play hubo muchos juegos esperadísimos que aprovecharon su espacio para compartir o recordar su fecha de lanzamiento. Sin embargo, entre ellos no estuvo Phantom Blade Zero y ya sabemos por qué: el ambicioso título chino sufriría un retraso.

Si bien Phantom Blade Zero sí estuvo presente en el gran evento de Sony de mitad del año con un genial avance, no lo hizo para anunciar el arranque inmediato de las preórdenes ni para recordar la fecha de lanzamiento.

Phantom Blade Zero sufrirá retraso de varias semanas

Poco después, el líder de S-GAME, Soulframe Liang, usó las redes sociales del juego para confirmar que Phantom Blade Zero llegará casi 2 meses más tarde de lo planeado.

Se avecinan unos meses repletos de lanzamientos que buscan eludir a la bestia que será Grand Theft Auto VI. Ciertamente, Phantom Blade Zero también lo evitaría con el lanzamiento agendado para el 9 de septiembre, pero el estudio requeriría más tiempo de desarrollo. Ahora, el lanzamiento está agendado para el próximo 29 de octubre de 2026.

“En primer lugar, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todos los jugadores que nos han seguido y apoyado. No fue una decisión fácil. Entendemos, mejor que nadie, las expectativas que nuestros jugadores han depositado en nosotros. Y precisamente por esas expectativas, no queremos lanzar Phantom Blade Zero sabiendo que aún existe la posibilidad de mejorarlo aún más”, expresó el director general de S-GAME, Soulframe Liang, al inicio del comunicado.

¿Por qué se retrasará Phantom Blade Zero?

El creativo recordó como el desarrollo del ambicioso título ha sido un “viaje de evolución emocionante” en el que no ha hecho falta el aprendizaje. A lo largo de este desarrollo se ha reajustado la cantidad de recursos que se vierten en el proyecto e igualmente su alcance.

En los últimos meses el equipo de desarrollo se ha concentrado en “pulir las áreas que más importan”, como la mejora de modelos de personajes y ajustes a entornos de la aventura. Y precisamente Soulframe encontró una última oportunidad para mejorar el título en este sentido.

“Un retraso de 50 días no lo soluciona todo. Pero sí nos da tiempo suficiente para completar una serie de mejoras claramente definidas y realmente importantes”

El desarrollador confiesa que bien podrían haber refinado Phantom Blade Zero con actualizaciones postlanzamiento, pero menciona que no pueden quedarle a deber esa experiencia a los jugadores que deseen jugar el título el día de lanzamiento.

Phantom Blade Zero se lanzará 50 días después de su fecha de lanzamiento original (imagen: S-GAME)

¿Cuándo habrá más noticias de Phantom Blade Zero?

“Creo que cada día de espera extra valdrá la pena”, comentó Soulframe, recordando que tendrán mucho más de Phantom Blade Zero que mostrar el próximo verano.

Precisamente, el creativo mencionó que cuando las preórdenes comiencen el próximo verano también publicarán un nuevo video que mostrará más escenas dentro del juego. Eso no es todo, pues, como se anticipó en el State of Play, habrá una edición de este evento dedicado completamente al exclusivo de Sony en consolas, que tendrá una duración de 15 a 20 minutos y que mostrará muchos más detalles inéditos del título, como el combate, la exploración y el sistema de progresión.

¿Cómo recibes el retraso de Phantom Blade Zero? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar nuestra cobertura completa del Summer Game Fest 2026 en esta página.

Video relacionado

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente