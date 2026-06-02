Tomb Raider es una de las franquicias más grandes en la industria de los videojuegos y Lara Croft es un personaje icónico.

En 2026 se cumplen 30 años de su primer juego y todo estaba puesto para una gran celebración.

Sin embargo, parece que la fiesta quedará para una fecha posterior pues de acuerdo con una pista en una famosa tienda en línea, la entrega que saldría este año, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, debutará hasta 2027.

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Pista indica retraso de Tomb Raider: Legacy of Atlantis ¿Se arruinó el festejo de los 30 años?

Hace unos momentos se actualizó el sitio oficial de Tomb Raider: Legacy of Atlantis en la PlayStation Store con nuevas imágenes en lo que parece la previa a un anuncio en el State of Play.

Sin embargo, también aparecieron por un momento publicaciones oficiales en Amazon con versiones del juego y en ellas hubo una pista que decepcionó a los fans.

De acuerdo con la información (cuyas publicaciones ya fueron eliminadas) Tomb Raider: Legacy of Atlantis debutará hasta el 10 de febrero de 2027.

A reserva de lo que informe el estudio, de forma extraoficial se considera que el juego se retrasó y ya no debutará en marco del 30.° aniversario de la franquicia.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis (Steam code) up for preorder on Amazon ($59.99 - release date Feb 10, 2027) https://t.co/H5M0nmIlSf

Deluxe $69.99 https://t.co/qRv69CHP3W #ad pic.twitter.com/NWSSqcuvLV — Wario64 (@Wario64) June 2, 2026

¿Por qué Tomb Raider: Legacy of Atlantis ya no llegará este año?

Tomb Raider: Legacy of Atlantis es un remake y reimaginación de la entrega original que debutó en 1996. Crystal Dynamics quiere una nueva era para Lara Croft y aprovechó el aniversario para marcar un hito en la franquicia.

Aunque el plan era lanzar el juego este año, hay factores a tomar en cuenta.

En los últimos meses, Crystal Dynamics sufrió despidos y cada vez se queda con menos personal. Esto, inevitablemente, impacta los procesos de desarrollo.

Por otra parte, podría tratarse también de una decisión de negocios. El 30.° aniversario de Tomb Raider es el 25 de octubre. En teoría no habría problema con el debut del juego en esa fecha.

Sin embargo, en el horizonte se encuentra un monstruo de mercado. Unos días después, el 19 de noviembre, debutará Grand Theft Auto VI y ninguna franquicia quiere encontrarse con el juego de Rockstar Games por temor a no alcanzar su potencial de ventas.

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