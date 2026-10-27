Nintendo Switch 2 ha vendido millones de unidades y es considerada una de las mejores consolas de la actualidad; sin embargo, la polémica de las Game-Key Cards sigue dando de qué hablar. De acuerdo con un reporte reciente, Nintendo tomó una decisión controversial sobre este tipo de cartuchos, que cada vez son más comunes en las tiendas.

Muchos usuarios de Switch 2 huyen de las Game-Key Cards, pues son un formato híbrido entre lo físico y lo digital. Esto significa que exigen conexión a Internet para descargar el juego al que dan acceso. Muchas compañías han apostado por estas tarjetas llave, pues son mucho más económicas de producir respecto a los cartuchos normales.

Ahora, una tienda y distribuidora de videojuegos acaba de revelar algo preocupante sobre las Game-Key Cards que no agradará a los amantes del formato físico ni a los coleccionistas.

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Filtran controversial política de Nintendo sobre las Game-Key Cards de Switch 2

Muchos juegos de terceros para Switch 2 han debutado en Game-Key Cards para abaratar sus costos de producción. Sabemos que Nintendo ya ofrece cartuchos de mayor capacidad que permiten a los estudios lanzar sus juegos completos en la consola; sin embargo, las Game-Key Cards son cada vez más frecuentes.

Los coleccionistas y amantes del formato físico tienen la esperanza de que juegos que debutaron en Game-Key Cards se relancen en cartuchos convencionales; sin embargo, parece que eso jamás ocurrirá. Al menos así lo indicó Video Games Plus (VGP), una popular tienda de videojuegos con sede en Canadá.

En sus redes sociales, la tienda publicó un mensaje que alertó a todos los usuarios de Switch 2. En él, VGP reafirma su compromiso con el formato físico y su rechazo a las Game-Key Cards, pues atenta contra el coleccionismo y la preservación de los videojuegos.

Lo preocupante es que, supuestamente, Nintendo tiene una política que impide que juegos que debutaron en una Game-Key Card tengan relanzamientos en cartuchos normales. VGP anticipa que no habrá un cambio real en la distribución de juegos en dicho formato, pues Nintendo evita las reediciones completas.

“En lo que respecta a las Game-Key Cards, todas las editoras saben perfectamente cuál es la postura de VGP. Desafortunadamente, no prevemos grandes cambios por parte de la mayoría de las grandes editoras. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, intentaríamos activamente que los títulos existentes con Game-Key Cards se reediten como versiones completas en cartucho, pero por el momento, existe una política de Nintendo que lo impide”, explicó la tienda.

Por supuesto, se trata de una noticia preocupante para los usuarios de Switch 2, pues los juegos que debutaron en Game-Key Cards parecen condenados a nunca tener una edición completa.

Política de Nintendo evitaría que juegos que debutaron en Game-Key Cards tengan reediciones completas en cartuchos normales

A pesar de las críticas, las Game-Key Cards son un gran negocio, ¿Nintendo dejará el formato físico?

Nintendo es uno de los últimos pilares del formato físico, pero experimentos como las Game-Key Cards generan dudas sobre si la compañía apoyará los juegos en cartucho por mucho tiempo más. Pese a las críticas a este formato híbrido, sabemos que ha sido un éxito en el mercado.

Durante 2026, las ventas de Game-Key Cards aumentaron 631% en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes para la industria. En parte, esto se debe a que cada vez más editores deciden lanzar sus juegos en dicho formato y no en cartuchos convencionales.

Recientemente, Nintendo habló sobre la futura desaparición del formato físico e hizo una promesa a sus jugadores. Bill van Zyll, vicepresidente y director general de Nintendo para Latinoamérica, reveló que no tienen planes para abandonarlo y que siempre se guiarán por las preferencias de sus consumidores. Se trata de una buena noticia, pero la popularidad de las Game-Key Cards podría inclinar la balanza hacia lo digital en un futuro cercano.

Nintendo seguirá apoyando el formato físico, aunque la popularidad de las Game-Key Cards es preocupante

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