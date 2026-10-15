Es imposible separar la industria de los videojuegos de los temas sociales y políticos que se viven en la sociedad actual y que, por desgracia, tienen un gran impacto en las vidas de miles de personas. Precisamente, esa es una de las razones por las que uno de los mejores juegos de 2026 no debutará para XBOX Series X|S.

Sin darnos cuenta, el año está a punto de terminar. Al mirar atrás, nos daremos cuenta de que, a pesar de que aún quedan títulos pendientes por revisar como GTA VI y el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ya hay algunos videojuegos que son claros candidatos al GOTY.

Tristemente, uno de los lanzamientos más celebrados de 2026 hasta la fecha brillará por su ausencia en XBOX. Es posible que dicho título nunca llegue a esas plataformas, a menos que Microsoft cambie sus políticas en torno a un tema sumamente controversial y delicado que va más allá del gaming.

Video relacionado: La nueva patente de Microsoft es una pesadilla de privacidad

Desarrolladores de Big Walk se unen al boicot en contra de XBOX y Microsoft

El título en cuestión es Big Walk. Se trata de una aventura cooperativa en la que debemos colaborar con nuestros amigos para explorar un gran mundo y completar todo tipo de acertijos. A pesar de su concepto simple, recibió elogios de los críticos profesionales y los jugadores, y de forma inesperada se convirtió en uno de los estrenos mejor calificados de 2026.

En este momento, el proyecto de House House, el estudio detrás del también divertidísimo Untitled Goose Game, presume una puntuación promedio de 91 en Metacritic. De esta manera, actualmente es el cuarto estreno mejor valorado del año, y sería el segundo al eliminar los relanzamientos de Resident Evil 2 y The Witcher 3.

En pocas palabras, Big Walk es uno de los mejores juegos de 2026 y es un obligado para los fans de las experiencias cooperativas. Tristemente, los jugadores de XBOX Series X|S se quedarán fuera de la diversión, pues los desarrolladores ya dejaron claro que no tienen intención de lanzar el título en esa plataforma.

A través de un comunicado en su sitio web oficial y en redes sociales, House House reconoció que muchos jugadores de XBOX han solicitado un port para esas consolas durante las últimas semanas; sin embargo, la compañía confirmó que se unieron a los boicots en contra de Microsoft y, en consecuencia, no lanzarán el juego en las consolas del gigante estadounidense.

El estudio detrás de Big Walk es un simpatizante de la campaña BSD, respaldada por organizaciones palestinas. El objetivo de esta iniciativa es presionar a Israel desde frentes económicos, institucionales y culturales, y para ello se organizan boicots en contra de empresas que apoyan al gobierno israelí durante las ofensivas en Palestina.

Microsoft lleva desde 2025 en el centro de la polémica, pues se sabe que tiene vínculos tecnológicos con el ejército de Israel al proporcionar sus sistemas de Azure Cloud e inteligencia artificial. En este contexto, XBOX se convirtió en uno de los blancos prioritarios de la iniciativa BSD.

House House decidieron no lanzar Big Walk en XBOX Series X|S, a pesar de querer que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar este título multijugador.

“Esta decisión significa que algunas personas se perderán la oportunidad de jugar Big Walk con sus amigos, y entendemos la decepción que esto les causa. Nosotros también estamos decepcionados. Tomamos esta decisión con la convicción de que es posible lograr un cambio significativo en el mundo, que la acción colectiva coordinada puede hacer frente incluso a los intereses más poderosos y que, algún día, Palestina será libre”.

Big Walk no llegará a XBOX debido a los boicots en contra de Microsoft

Más compañías apoyan el boicot en contra de XBOX

House House es tan sólo uno de los tantos estudios y creativos que se unieron a esta causa. A principios de este año, numerosos desarrolladores y creadores independientes empezaron a retirar sus juegos de la tienda digital de XBOX, e incluso invitaron a los jugadores a cancelar sus membresías de Game Pass.

Entre las figuras que forman parte de estas protestas encontramos a Badru, creador de Tenderfoot Tactics. En un comunicado, la compañía externó su apoyo a la campaña BSD y reveló que sus títulos dejaron de estar disponible en las plataformas de Microsoft. “Hacemos un llamado a nuestra comunidad para que haga todo lo posible para combatir esta injusticia histórica”, comentó.

Quizás uno de los casos destacados es el de Arkane Studio, empresa responsable de la saga Dishonored. A través de su sindicato STJV, el equipo envió una carta abierta a los directivos de Microsoft y Zenimax para exigir que los gigantes dejen de respaldar tecnológicamente al gobierno y ejército de Israel.

¿Esto significa que Big Walk jamás llegará a XBOX? No necesariamente; sin embargo, House House dejó claro que Microsoft debería darle la espalda a Isarel para que un posible port vea la luz del día.

“Nos encantaría que la gente pudiera jugar al juego en XBOX, pero no hasta que Microsoft y/o XBOX dejen de ser objetivos del boicot BDS”, se lee en el comunicado.

Big Walk se une a la campaña BDS en contra de Microsoft y a favor de Palestina

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

Encontrarás más información sobre Big Walk si visitas esta página.

Video relacionado: La difícil tarea de salvar a Xbox

Fuente