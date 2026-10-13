El programa Disc to Digital de XBOX se lanzó de forma oficial hace unos días para todos los jugadores de las plataformas de Microsoft y además de ser un excelente punto medio en la transición de lo físico a lo digital, también brinda una gran experiencia de usuario.

Los fans de los juegos en disco seguro cuentan con muchas copias de sus títulos favoritos, y en ocasiones es difícil llevar un registro de lo que se tiene. Más aún con esta opción que otorga el acceso a licencias digitales.

Sin embargo, XBOX pensó en todo para que sus usuarios no se tengan que preocupar por ello y usuarios descubrieron que el sistema registra aquellos juegos que pasaron por la validación de este programa y los pone en una lista de fácil acceso.

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XBOX Disc to Digital: así puedes revisar tu historial de licencias digitales

A unos días de su puesta en marcha para todos los jugadores, el programa Disc to Digital ha sido elogiado por los usuarios de XBOX, quienes hoy tienen acceso a una copia digital de sus títulos siempre y cuando cuenten con la copia física y lo mejor es que no tiene costo adicional.

Todo está en marcha, pero si te preguntas cómo consultar la información de aquellos juegos que ya fueron verificados y a cuyas versiones digitales tienes o no acceso, esto te interesa.

De acuerdo con un reporte de Pure XBOX, Disc to Digital cuenta con un apartado que se vincula con la cuenta de usuario para informar sobre los accesos a las licencias digitales de aquellos juegos que cuentan con soporte para esta función.

Para conocer tu historial, debes ingresar en este enlace oficial de XBOX y ahí aparecerá la lista de licencias digitales a las que ya no tienes acceso por una u otra razón.

¿Cómo funciona Disc to Digital y cómo se pierde el acceso a la licencia digital?

El programa Disc to Digital funciona de la forma más sencilla posible. Si cuentas con una copia física de un juego de XBOX One o XBOX Series X basta con que metas el disco en una consola con lector y el sistema te informará si el título en cuestión tiene soporte. En caso de que sí, obtendrás acceso inmediato a su copia digital.

Esta copia digital se vinculará con tu cuenta y podrás descargarla y jugar en cualquier dispositivo del ecosistema de gaming de Microsoft.

Sin embargo, es importante señalar que el goce de esta licencia digital se mantendrá en tu cuenta siempre y cuando el disco no se vincule con otra. En ese caso, la licencia pasará al nuevo poseedor y perderás al acceso. Precisamente, el enlace que compartimos arriba te permitirá saber sobre aquellas copias digitales a las que ya no tienes acceso.

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