En años recientes, XBOX tomó una decisión polémica al lanzar algunas entregas de sus franquicias exclusivas en sistemas competidores como PlayStation 5 y Nintendo Switch. En algunos casos, el resultado fue bueno, en otros irrelevante.

Sin embargo, lo común fue la molestia de los fans más apasionados, quienes consideraron una traición que XBOX hiciera eso, lo cual sintieron como una falta de lealtad por parte de la compañía.

Algo ha cambiado desde entonces y a partir de la llegada de Asha Sharma. Hoy, Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution se mantienen como exclusivas de consola, pero Microsoft podría ampliar la lista de exclusivos siempre y cuando los jugadores muestren interés en ello e incluso decidan convertir a la marca en su primera opción.

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Microsoft quiere saber si los jugadores están interesados en que haya más exclusivos de consola para XBOX

De acuerdo con un reporte de Windows Central, Microsoft aplicó una encuesta a un grupo selecto de miembros del programa Insider con distintos tópicos, pero uno de ellos resaltó.

Se trata de una pregunta en la que la compañía plantea un escenario radical en el que los videojuegos de XBOX Game Studios se vuelvan exclusivas de consola, como en los viejos tiempos. Asimismo, se menciona la posibilidad de que títulos que antes fueron de terceros (y hoy propiedad de XBOX), con excepción de Call of Duty o Minecraft, dejen de recibir contenido nuevo si es que se encuentran disponibles en PS5 o Switch.

Un ejemplo de ello podría ser Forza Horizon. La sexta entrega de la franquicia llegará a PS5, pero en el escenario que plantea Microsoft, habría un momento en que la versión para la consola de Sony ya no recibiría contenido nuevo y éste se reservaría para XBOX Series X|S, Project Helix y el ecosistema de gaming.

A la par, Microsoft plantea que estos juegos disponibles en plataformas competidoras se retirarían de las mismas, aunque aquellos que ya poseen el título no se verían afectados.

En ese sentido, la empresa pregunta a los jugadores si, bajo esas condiciones, dejarían de jugar en PlayStation y Nintendo para jugar los exclusivos de XBOX:

“Imagina que se anunciara que todos los futuros títulos de todas las franquicias de juegos desarrolladas por XBOX, excepto Call of Duty, serán exclusivos de consola para XBOX. Salvo Minecraft, los títulos existentes ya no estarían disponibles para su compra en consolas PlayStation o Nintendo, y no recibirían ninguna actualización de contenido nuevo. Sin embargo, no hay impacto en ninguno de los títulos o contenidos existentes que ya posees. Nada cambiaría en PC con este anuncio”.

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¿Gears of War: E-Day dio el ejemplo?

En días recientes se reveló información estimada sobre las ventas de copias e ingresos que genero Gears of War: E-Day en su estreno.

Las ventas de copias fueron bajas, 230 mil, y de estas 62 fueron en consolas XBOX. Sin embargo, el título contó con otra vía de generar ingresos a través de XBOX Game Pass, por lo que sus resultados estimados iniciales fueron superiores a $30 millones de dólares.

Al respecto, Microsoft podría considerar una fórmula similar para los juegos de XBOX Game Pass combinando ventas de copias e ingresos vía suscripción de XBOX Game Pass. En dado caso, estos títulos solo estarían disponibles en XBOX Series X|S, Project Helix, PC y dispositivos compatibles, pero no en consolas de PlayStation o Nintendo.

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