El State of Play tuvo un anuncio inesperado para los fanáticos de los juegos de terror. Lo que pasa es que PlayStation reveló Until Dawn 2, secuela del título de 2015 que debutó para el PS4. La saga de horror llegó hace tiempo a los cines con una adaptación live-action y, ahora, regresará a los videojuegos con una nueva entrega.

Otra sorpresa es que el proyecto está en manos de un estudio infravalorado de PlayStation Studios, que por fin tiene una nueva oportunidad de demostrar su talento con una saga bien posicionada y querida por los jugadores.

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¿Quién desarrolla Until Dawn 2 y qué sabemos sobre su lanzamiento?

Until Dawn fue un parteaguas para los juegos de terror narrativos con un aspecto cinematográfico. No en vano el título original de Supermassive Games es tan recordado entre los amantes del género, quienes pidieron una secuela durante años.

Ahora, Until Dawn 2 es una realidad gracias a Firesprite, equipo de PlayStation Studios con sede en Liverpool. Luego de experimentar con el potencial de la realidad virtual con Horizon Call of the Mountain y más juegos, se adentrará en el horror de la franquicia de terror.

El estudio detalló que la secuela será una experiencia independiente, así que tendrá un elenco diferente de personajes y un mundo nuevo por explorar. Firesprite trabaja para que el título mantenga enganchados a los jugadores con intriga, giros inesperados y, por supuesto, las decisiones que deberán tomar para darle forma a la historia.

Until Dawn 2 está en desarrollo para PlayStation 5 y aún falta bastante para que esté completo. Firesprite no reveló una fecha concreta para su estreno, pero confirmó que estará listo para 2027.

¿De qué tratará la secuela?

La historia de Until Dawn 2 nos presentará a un grupo de cazadores de fantasmas que crean contenido para el canal Dead True, especializado en fenómenos paranormales. En realidad, son artífices del terror y hacen videos con apariciones falsas, pero todo cambiará cuando se encuentren cara a cara con el horror real.

El grupo se embarcará en una peligrosa aventura en una isla tropical, donde grabarán un capítulo piloto para una serie. Las cosas se complicarán cuando empiecen a descubrir los misterios que se ocultan en el lugar.

Al igual que en la primera entrega, las decisiones de los jugadores serán el timón de la narrativa, pero aún es muy pronto para conocer más detalles de la historia. Firesprite compartirá nuevos información de la secuela en los próximos meses.

“Iremos revelando más detalles de la historia, profundizando en la jugabilidad de Until Dawn 2 y, por supuesto, presentando a nuestro nuevo elenco. Entre los personajes que hemos revelado hoy, habrán notado el regreso del enigmático Dr. Hill, interpretado una vez más por el fantástico Peter Stormare".

Until Dawn 2 ofrecerá una historia independiente con nuevos personajes

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