Esta semana se celebra el Summer Game Fest 2026 y las principales compañías de videojuegos aprovechan la ocasión para hacer sus anuncios más importantes.

En el caso de PlayStation, hay una deuda pendiente con los grandes títulos para el PS5 y Sony arrancó el evento de verano con su ya tradicional State of Play.

Como siempre, en LEVEL UP tenemos para ti la mejor cobertura y a continuación te presentamos el resumen con todos los anuncios que hubo en el evento.

No olvides seguir este enlace para conocer todo lo que se anuncie en el Summer Game Fest 2026.

Sin más, vamos con los anuncios.

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Marvel’s Wolverine se muestra en acción

El State of Play inició con un nuevo avance de jugabilidad de Marvel’s Wolverine, el nuevo juego de Insomniac. En él, vimos al héroe de los X-Men en un nivel de infiltración que combinó sigilo con acción. También confirmamos que será un juego brutal en cuanto a sus ataques y efectos especiales de combate.

El juego debutará el 15 de septiembre en PlayStation 5 y ya iniciaron las preventas.

Marvel Tokon: Fighting Souls luce en el evento de PlayStation

Muchos jugadores disfrutamos aquellos juegos de pelea protagonizados por personajes de Marvel en los 90. Décadas después, tenemos a la vista Marvel Tokon: Fighting Souls, juego desarrollado por Arc System Works.

Durante el evento de PlayStation se presentó el nuevo avance y uno de los personajes que pudimos ver en acción fue Carnage.

El genial Rayman Legends tendrá un remake

Ubisoft está en busca de la redención y para eso se apoyará en sus grandes franquicias. Durante el State of Play anunciaron Rayman Legends Retold, remake del juego de 2013.

El primer avance muestra las mejoras gráficas y de audio, así como algunas novedades que estarán listas el próximo 1 de octubre.

Stories fade. Legends are retold.



Rayman Legends Retold launches October 1, 2026. Pre-order now! pic.twitter.com/fX3swHWNGw — Rayman (@RaymanGame) June 2, 2026

¿Hay vida más allá de Dave the Diver? Mintrocket lo confirma

Dave the Diver es uno de esos juegos que se queda en tu mente y en tu corazón. Una joya contemporánea. Sin embargo, es momento de pensar en algo más y Mintrocket aprovechó el evento de PlayStation para presentar Banco the Chef, su nuevo videojuego en desarrollo.

Kemuri, un intrigante hack and slash

Una de las figuras de los eventos de verano es la desarrolladora Ikumi Nakamura. Su actitud desenfadada y carisma han cautivado al público y este año también hizo acto de presencia. Durante el evento presentó Kemuri: Hunt the Unseen, un juego de acción y combate que llegará en 2027.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis luce espectacular, pero no llegará este año

Los fans de Lara Croft estaban emocionados por el lanzamiento de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake y reimaginación de la entrega original de 1996. El título celebraría ls 30 años de la franquicia. Hoy, el State of Play tuvo su nuevo avance, pero hay 2 noticias.

La buena: luce espectacular. La mala: se retrasa y saldrá hasta el 12 de febrero de 2027.

The Lost Wild hará realidad el terror que viviste en Jurassic Park

Algo que marcó a muchas generaciones en el cine fue Jurassic Park, en específico el terror de vivir una experiencia similar. Por una u otra razón, los videojuegos no han abordado ese concepto a profundidad, hasta ahora.

Hace unos momentos se presentó un avance del juego de supervivencia The Los Wild que llegará en 2027 y que se inspira en la idea de quedar atrapado en una región repleta de dinosaurios.

Phantom Blade Zero nos sigue sorprendiendo y pronto sabremos más

La era de los Souls ha dado frescura a la industria y a partir de ellos se desarrollan propuestas que reivindican los juegos de rol, acción y combate. Sin embargo, no todo tiene que ser tal cual lo marca ese estándar. Es ahí donde aparecen juegos como Phantom Blade Zero con una propuesta que se aleja de lo común.

Aquí tienes su nuevo avance y S-GAME dará mas detalles en este verano.

Dune Awakening por fin llegará a consolas y con modo para un solo jugador

Uno de los anuncios más emocionantes del State of Play fue la versión para consolas de Dune Awakening. El juego de mundo abierto inspirado en la franquicia de culto llegará a PS5 y Xbox el 22 de septiembre y tendrá un modo para un solo jugador.

Un clásico de Dynasty Warriors tendrá remasterización

Si eres fan de los botonazos está de suerte. Durante el evento de PlayStation se anunció Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered y llegará el 1 de octubre.

No Rest for the Wicked por fin tiene su versión 1.0 y llegará a PS5

Moon Game Studios, los creadores de Ori, apostaron por un juego de rol y aventura llamado No Rest for the Wicked. El camino ha sido duro, pero por fin tendrán su versión 1.0 y lo mejor es que llegará a PS5 en octubre de este año.

Onimusha: Way of the Sword ya tiene fecha de lanzamiento

Capcom es sinónimo de garantía y calidad y uno de sus juegos más esperados es Onimusha: Way of the Sword. La nueva entrega de su franquicia de culto que debutó en el PS2 ya tiene fecha de lanzamiento y para celebrar tenemos nuevo avance.

Silent Hill está más vivo que nunca y este es el nuevo avance de Townfall

La franquicia de horror de Konami revivió y hoy goza de muy buena salud con remakes y nuevas entregas. La próxima escala es Silent Hill: Townfall, juego desarrollado por Screen Burn Interactive que llegará el 24 de septiembre.

Ace Combat 8 ya tiene fecha y un atractivo incentivo de preventa

Una de las franquicias de nicho que da gusto que se mantengan vigentes es Ace Combat. Actualmente, se desarrolla su nueva entrega, Ace Combat 8: Wings of Theve y durante el evento de PlayStation se reveló la fecha de lanzamiento.

Esta entrega debutará el 2 de octubre, pero no termina ahí pues se anunció que aquellos que hagan la preventa recibirán el port digital de Ace Combat Zero: The Belkan War.

Las peripecias de un doble de acción

El State of Play tuvo anuncios para todo tipo de público y si buscas algo divertido y desenfadado, Stuntman: Hollywood es para ti. Ponte en el papel de un doble de acción en algunas de las películas más grandes de la historia y cumple con una serie de misiones donde arriesgarás la vida misma.

ILL te llevará al borde de la tensión y el horror

Por diversas razones, la combinación entre horror y acción es muy atractiva. Tienes miedo, pero también lo compensas con la capacidad de defensa y poder patear el trasero de tus enemigos.

Un juego que apuesta por este concepto es ILL, un shooter de horror en primera persona que debutará en 2027.

El intrigante Control Resonant ya tiene fecha de lanzamiento

Durante el State of Play hubo presencia de Remedy Entertainment con un nuevo avance de Control Resonant. La mejor noticia es que ya hay fecha de lanzamiento. Esta entrega debutará el 24 de septiembre.

La temporada 2 de Marathon ya está aquí y habrá semana de acceso abierto

Bungie se juega todo o nada con su shooter de extracción, Marathon, y el evento de PlayStation reveló que su temporada 2, Nightfall, inició hoy.

Pero eso no es todo, desde hoy y hasta el 9 de junio habrá acceso abierto para que pruebes este multijugador.

La secuela de Until Dawn es una realidad

Uno de los juegos que maravilló hace más de 10 años fue Until Dawn. Desde entonces, poco se supo de la franquicia más allá de un remaster y hasta una película.

Sin embargo, el silencio terminó hoy pues durante el State of Play se presentó Until Dawn 2, proyecto en desarrollo.

Un nuevo God of War para terminar el evento

El State of Play cerró en grande con una sorpresa. Se trata del nuevo juego de Snata Monica Studio y se presentó con un avance de jugabilidad de 20 minutos.

Se trata de God of War Laufey. La historia inicia con la muerte de Faye, o lo que se suponía que debía ser su final. Sin embargo, este cambio de plano dimensional nos pondrá en control del personaje en una nueva historia inspirada en el arco nórdico de la saga.

God of War Laufey está en desarrollo para PS5.

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