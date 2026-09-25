Sony sacudió a la industria del videojuego meses atrás al anunciar que dejaría de dar soporte al formato físico, anticipando consumo puramente digital para antes de 2030. Pese a que la compañía fue clara con su decisión, algunos fans se aferran a la esperanza y aún no es tan tarde para hacerla recapacitar y un nuevo reporte es el combustible que necesitan para mantener ardiendo la ilusión.

Decimos esto porque la compañía japonesa tras las críticas por su polémica decisión y los intentos de boicot de los fans acaba de mandar una encuesta a los desarrolladores en la que aborda este asunto o por lo menos así lo asegura el líder del canal de YouTube especializado en tecnología Moore’s Law Is Dead, Tom.

Sony supuestamente encuesta a devs en torno a su polémica decisión

De acuerdo con el informante, sus contactos le indican que es una encuesta más grande que la que la compañía suele mandar a desarrolladores y llama la atención porque hay una pregunta con la que básicamente intenta cuestionar a los desarrolladores sobre si tienen algún inconveniente sobre la manera en la que vende los juegos físicamente, “como pidiendo retroalimentación en torno al fin de los discos”.

“Wolverine sigue vendiendo muchas copias físicas, y Sony ya está empezando a preguntar a los desarrolladores si les preocupa acabar con el formato físico”, señaló Tom. “Esto sugiere que son conscientes de que, si recibieran suficientes comentarios al respecto, tal vez considerarían hacer una especie de mea culpa. Ya veremos”.

Si bien esto podrían ser noticias alentadoras para aquellos que quieren que Sony dé marcha atrás y continúe produciendo discos y así prolongar la vida del formato físico imaginando que aún no descarta esta posibilidad, la verdad es que difícilmente la compañía va a recular, sobre todo porque el embate más fuerte de los jugadores al parecer ya pasó y no fue muy efectivo.

Sony estaría encuestando a desarrolladores en torno a fin del formato físico (imagen: Sony, Unsplash, LEVEL UP)

¿El destino del formato físico aún está en el aire?

Además, hay que decir que el hecho de que Sony pregunte a los desarrolladores su sentir en torno a su decisión no significa que dará su brazo a torcer en caso de que sea una respuesta semejante a la de los jugadores. Aparte, hay que dejar claro que la parte alentadora del rumor es justamente una posibilidad que el líder de Moore’s Law Is Dead plantea, sin mencionar que no deja de ser información extraoficial de una fuente que no tiene un historial de puros aciertos.

No obstante, reportes indican que los desarrolladores están igual de descontentos que los usuarios y que mientras que Sony está en la controversia en torno a esto incluso algunos prefieren no relacionarse con ella.

Por otro lado, ante la posibilidad de que la siguiente consola XBOX dé soporte al formato físico, un rumor indicaba que Sony podría retrasar sus planes.

Aunque Take-Two Interactive parece abrazar esta decisión con el estreno de GTA VI puramente digital el próximo noviembre, anticipando que los discos ya no tienen mucho sentido en la actualidad, hay otros grandes estudios, como CD PROJEKT RED, que se aferran al formato físico, prometiendo que la próxima entrega de The Witcher se venderá en caja.

¿Te gustaría que Sony podría cambiar sus planes? Cuéntanos en los comentarios.

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