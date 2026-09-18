Switch 2 es una de las consolas más populares del momento a poco más de 1 año de estar disponible en el mercado. Para que el sistema híbrido conserve su corona, Nintendo ya tiene preparado un atractivo calendario de estrenos para los próximos meses, el cual está encabezado por el remake de The Legend of Zelda.

Por ello, Devon Pritchard, la presidenta de Nintendo of America, está convencida de que el futuro de Switch 2 será brillante y que la popularidad de franquicias como The Legend of Zelda le ayudarán a volverse aún más popular.

En una entrevista reciente, la directiva habló sobre lo que viene en camino para Switch 2, su alianza con Sony para llevar The Legend of Zelda al cine y la estrategia de Nintendo para no perder relevancia en una industria cada vez más complicada y competitiva.

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Devon Pritchard habla del futuro de Switch 2 y la llegada de Zelda a la pantalla grande

La directiva tomó las riendas de Nintendo of America a principios de este año y, desde entonces, ha mantenido un perfil reservado. Debido a esto, ha tenido pocas apariciones públicas para hablar sobre el futuro de Switch 2. Esto cambió recientemente gracias a una charla que tuvo con Cynthia Littleton, codirectora de Variety.

Durante la entrevista, Devon Pritchard habló sobre el futuro brillante de Switch 2 y afirmó que solo “estamos al comienzo” de todo lo que viene en camino para la consola híbrida. Considera que Switch 2 ya tiene un sólido catálogo de juegos first-party y de terceros, por lo que está emocionada por ver lo que llegará en el futuro.

“Esto es solo el principio y ya hemos tenido experiencias maravillosas, tanto nuestras como de terceros, y estoy ansiosa por ver qué hará la consola y qué aportarán nuestros talentosos desarrolladores”, afirmó la directiva.

Pritchard también está entusiasmada por la llegada del remake de The Legend of Zelda y la expansión de la franquicia a la pantalla grande. Celebró la alianza de Nintendo con Sony y Sony Pictures, ya que permitirá que su popular franquicia llegue a nuevas audiencias.

“Esas colaboraciones y puntos de contacto con compañías como Sony y Sony Pictures sobre cómo podemos llevar esas experiencias a un público más amplio, no solo a nuestros jugadores y fans actuales, sino también a nuevos jugadores, creo que es uno de los aspectos más emocionantes para nosotros en los próximos años”, añadió la jefa de NoA.

La presidenta de Nintendo of America está entusiasmada por el futuro de Switch 2 y The Legend of Zeda

Nintendo y su plan para no perder relevancia en la industria

Para nadie es un secreto que compañías como PlayStation y XBOX han tenido dificultades para mantenerse vigentes entre los jugadores, pues otras formas de entretenimiento le han quitado terreno a los videojuegos. Nintendo también forma parte de esta lucha, pero Pritchard está convencida de que saldrán victoriosos.

La jefa de Nintendo of America cree que sus consolas y juegos seguirán vigentes a largo plazo, pues la compañía se ha dedicado a construir una relación duradera con sus fans mediante experiencias únicas e inolvidables.

“Hay más canales de contenido que nunca. El contenido está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creo que se oye mucho decir que competimos por el tiempo de los consumidores, pero lo que nos distingue es que Nintendo se centra en crear experiencias que generen relaciones duraderas”, explicó la directiva. “Ese es un enfoque diferente para nosotros. En realidad, ahí es donde invertimos nuestro tiempo y energía”.

Nintendo crea experiencias memorables para mantener cautivados a sus fans

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