Mientras el ocaso del formato físico se vuelve una realidad en la industria de los videojuegos, algunas compañías ofrecen un punto medio, una opción que le de valor a la copia física en los años por venir.

Tal es el caso de XBOX y su programa Disc to Digital, el cual ya está disponible para todos los usuarios de sus consolas recientes y que otorga el goce de una licencia digital al poseedor de un juego en disco.

A partir de hoy, ya puedes aprovechar los beneficios de este programa y así puedes reclamar la licencia digital para las consolas XBOX One y XBOX Series X.

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XBOX Disc to Digital ya está disponible para todos los jugadores. ¿Qué es?

Por medio de un comunicado oficial, XBOX anunció el lanzamiento de su programa Disc to Digital para todos los jugadores, el cual ofrece el goce de una licencia digital a los poseedores de una copia física de un juego para XBOX One y XBOX Series X.

La función estuvo a prueba para todos los miembros del programa Insider de XBOX hace unas semanas y ahora ya está disponible para cualquier jugador.

Básicamente, Disc to Digital propone una nueva forma de uso y valor para las copias físicas en un momento en que el formato físico colapsa en el gaming.

Mientras empresas como Sony dejarán atrás los discos a partir de 2028, Microsoft y XBOX apuestan por un punto medio que no deje a los jugadores que prefieren los discos fuera del ecosistema de videojuegos.

Your discs just got a digital upgrade today! 💿



Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v — — (@XBOX) September 29, 2026

¿Cómo funciona Disc to Digital y cómo reclamo la copia digital?

De acuerdo con la información oficial, el programa Disc to Digital funciona de la siguiente manera:

El jugador debe poseer una copia física de un juego para XBOX One o XBOX Series X. Esto es importante pues los títulos del primer XBOX y XBOX 360 no forman parte de este programa.

Una vez que el usuario inserte el disco en la consola con lector, el sistema vinculará el juego con la cuenta de usuario y si el título en cuestión tiene soporte oficial en Disc to Digital, aparecerá una notificación que confirmará el goce inmediato de la licencia digital.

Cabe mencionar que un juego de XBOX Series X puede insertarse en un XBOX One solo para realizar dicho proceso y el jugador obtendrá de inmediato la copia digital. Esto permitirá que goce del juego en consolas sin lector, como XBOX One S All Digital y XBOX Series S.

Por otra parte, se reafirmó que una vez que la copia física se vincule con otra cuenta de usuario, el poseedor anterior perderá el acceso a la licencia digital y esta se transferirá al nuevo jugador.

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