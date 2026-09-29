Sin que nos diéramos cuenta, el año ya se acerca a su recta final. Al mirar atrás, nos daremos cuenta de inmediato que debutaron muchos videojuegos que fácilmente podrían competir por el GOTY 2026: desde Resident Evil Requiem hasta Forza Horizon 6. Eso sí, acaba de lanzarse un título que recibió muy buenas calificaciones.

Lo interesante es que se trata de un relanzamiento de un aclamado RPG de hace 10 años, por lo que difícilmente podrá competir por el máximo galardón en The Game Awards 2026 y otras ceremonias. Aun así, logró superar al resto de estrenos de este año y se convirtió en el debut mejor calificado hasta la fecha.

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The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered es el juego de 2026 mejor calificado en Metacritic

Sospechamos que pocos imaginaron que el título al que nos referíamos era, nada más y nada menos, que The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered. Al final del día, la versión original del juego de CD Projekt RED debutó en 2015, hace más de una década. Aun así, la remasterización logró cautivar a los críticos profesionales.

Esta nueva versión presenta multitud de mejoras que intentan elevar la aventura de Geralt de Rivia a nuevos estándares. Este remaster aporta gráficos renovados y un rendimiento técnico más fluido, además de que agrega ray tracing en PC y compatibilidad con PSSR en PlayStation 5 Pro.

Quizás más importante aún, The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered también expande el combate con un sistema de habilidades rediseñado, nuevas animaciones y una mejor IA para los enemigos. Y claro, de igual forma se realizaron muchos ajustes para pulir la experiencia general. Eso es apenas la punta del iceberg.

Parece que estamos ante la versión definitiva de uno de los títulos de rol más aclamados de la historia reciente. Esa buena recepción se observa de inmediato en las calificaciones positivas.

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered presume una puntuación promedio de 94 en Metacritic, por lo que de inmediato se convirtió en el estreno mejor calificado de 2026 hasta la fecha. Actualmente comparte el primer puesto con Sektori, un título independiente desarrollado por Kimmo Lahtinen.

Por supuesto, llama la atención que la nueva versión del clásico moderno de CDPR superó a grandes lanzamientos de este año, como Big Walk, Trails in the Sky 2nd Chapter, Resident Evil Requiem, Pragmata, Forza Horizon 6, Pokémon Pokopia y muchos más.

También es digno de mención el hecho de que The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered obtuvo una puntuación más alta que la versión original del RPG, que actualmente posee 92 en Metacritic. Dicho esto, la remasterización sólo tiene 10 reseñas por el momento, así que podría haber cambios en lista durante los próximos días.

Con una puntuación promedio de 94 en Metacritic, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered se convierte en el juego mejor calificado de 2026

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered triunfa en Steam con miles de jugadores

Si bien los críticos le dieron el visto bueno a este relanzamiento, al final la última palabra la tendrán los fanáticos. Por suerte, la recepción por parte de la comunidad también es bastante favorable, pues las últimas reseñas de Steam son muy positivas. Esto deja en evidencia que la comunidad está contenta con esta nueva versión.

Igual de interesante, The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered logró marcar un nuevo récord en PC. Poco después de su estreno, el título logró superar con facilidad los 120,972 jugadores concurrentes, lo que supone un nuevo pico máximo para el RPG de fantasía.

Esta también es la marca más alta en 6 años, pues supera el récord anterior de 103,000 usuarios simultáneos que se alcanzó durante el lanzamiento de la primera temporada de la serie live-action de Netflix protagonizada por Henry Cavill.

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered está disponible por $49.99 USD, pero los jugadores que ya poseen la versión original o la edición completa del juego en cualquier plataforma podrán descargar gratis la remasterización. Lo mejor es que también incluye las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine.

Al respecto, y a pesar de tener más de 10 años a sus espaldas, el RPG se prepara para recibir un nuevo contenido narrativo: Songs of the Past, cuyo estreno está previsto para 2027. Tristemente, este DLC será exclusivo para PC, PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

El remaster de The Witcher 3 es un éxito con más de 120,000 jugadores en Steam

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad al remaster? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

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