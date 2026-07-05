Los seguidores de Wolfenstein llevan varios años esperando noticias sobre el futuro de la franquicia. Aunque MachineGames ha estado ocupado con otros proyectos, un nuevo reporte asegura que el estudio ya trabaja en Wolfenstein 3. La sorpresa es que ese no sería el único plan para la saga, pues también estaría en desarrollo una adaptación para televisión.

La información ha despertado el interés de los fans, especialmente porque la franquicia sigue siendo una de las series de disparos más queridas de la industria. Además, sus entregas anteriores llegaron a Nintendo Switch, lo que abre la puerta a un posible lanzamiento en Nintendo Switch 2.

Un reporte asegura que Wolfenstein 3 ya está en desarrollo

De acuerdo con Windows Central, MachineGames desarrolla una nueva aventura protagonizada por B.J. Blazkowicz. El proyecto sería Wolfenstein 3, una secuela que los jugadores esperan desde hace años.

Por ahora no existen detalles sobre su historia, jugabilidad o fecha de lanzamiento. Tampoco ha habido un anuncio oficial por parte de Bethesda o Microsoft. Aun así, el reporte señala que el estudio ya trabaja activamente en el proyecto.

La noticia llega después del exitoso lanzamiento de Indiana Jones and the Great Circle, otro juego desarrollado por MachineGames, que demostró el talento del estudio para crear aventuras de acción con un fuerte enfoque narrativo.

La franquicia también daría el salto a la televisión

El informe también menciona que Wolfenstein tendría una serie para Amazon. Según la información, el proyecto estaría en manos de los productores responsables de la exitosa adaptación televisiva de Fallout.

La serie buscaría llevar el universo alternativo de la franquicia a un nuevo público. Sus intensos combates, personajes memorables y narrativa enfocada en la resistencia contra un régimen totalitario podrían adaptarse muy bien al formato televisivo.

Por ahora tampoco hay detalles sobre el elenco, la historia o una posible ventana de estreno. Como ocurre con el supuesto desarrollo del juego, habrá que esperar un anuncio oficial.

Si el reporte resulta cierto, también existe la posibilidad de que Wolfenstein 3 llegue a Nintendo Switch 2. Los títulos anteriores de la saga tuvieron versiones para la consola híbrida de Nintendo, así que una nueva entrega podría seguir el mismo camino si el hardware lo permite.

¿Crees que la serie para Amazon pueda repetir el éxito de Fallout? Cuéntanos en los comentarios.

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