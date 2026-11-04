El formato físico tiene los días contados, pues compañías como PlayStation decidieron abandonarlo y apostar todo por lo digital. Mientras tanto, empresa como Nintendo siguen comprometidas con el formato favorito de los coleccionistas; sin embargo, los cartuchos para Switch 2 y Switch también están en riesgo.

¿La razón? Uno de los principales fabricantes de memoria ROM acaba de anunciar que abandonara el negocio. El problema es que se trata de uno de los socios principales de Nintendo para la fabricación de juegos físicos. Ante esto, se especula que los cartuchos para Switch 2 y Switch podrían subir de precio o fabricarse en cantidades más limitadas.

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Los juegos físicos para las consolas de Nintendo están en riesgo

Nintendo sigue comprometido con el formato físico, a pesar del rumbo que tomará el resto de compañías de videojuegos. Experimentos como las Game-Key Cards le han valido duras críticas, pero la compañía japonesa se mantiene como uno de los últimos pilares que apoya los juegos en cartucho. Sin embargo, la industria misma podría obligarla a abandonar poco a poco el formato.

El analista David Gibson compartió esta semana un reporte que preocupó a los coleccionistas y entusiastas del formato físico. Y es que Macronix, el principal fabricante de memoria ROM que se utiliza en los cartuchos de Switch 2 y Switch2, decidió abandonar el negocio por completo.

De acuerdo con su más reciente informe financiero, la compañía tecnológica dejará de fabricar nuevos productos de ROM y reportar las ventas de este sector de forma independiente. Esto debido a que sus ventas cayeron 5% durante el último trimestre y 26% en lo que va del año fiscal.

Ahora, Macronix enfocará su negocio en chips de memoria NOR y eMMC. Además, dejará de invertir en ROM. Si bien la empresa no es el único fabricantes de tarjetas de memoria para videojuegos, sí es el principal socio de Nintendo.

Gibson cree que los juegos físicos para Switch 2 y Switch seguirán existiendo, pero anota que será “por un tiempo”. Esto debido a que el formato digital también empezará a dominar en las consolas de Nintendo y que esto hará que las Game-Key Cards sean cada vez más populares.

“Lo digital está subiendo despacio. Representó 61.5% de las ventas de software de Nintendo en abril-junio, +2.2 puntos porcentuales interanual contra 59.3%. Se mueve de un trimestre a otro (de 46.1% a 67.2% en el último año) por los grandes lanzamientos físicos”, alertó el analista.

El formato físico de Nintendo podría desaparecer con el tiempo o volverse más caro

Nintendo seguirá apoyando el formato físico, pero la industria podría llevarlo a lo digital

Bill van Zyll, vicepresidente y director general de Nintendo para Latinoamérica, reafirmó recientemente que seguirán apoyando el formato físico en Switch 2 y Switch. Señaló que no tienen intenciones de abandonar los cartuchos, pues quieren ofrecer opciones a sus jugadores además de los juegos digitales.

“Nos guiamos por las preferencias del consumidor y las tenemos muy en cuenta. También tenemos una plataforma que acabamos de lanzar. Llevamos poco más de un año con Switch 2″, explicó el directivo. “Ofrece opciones tanto digitales como físicas. No tenemos planes de abandonar el formato físico. Sabemos lo mucho que les gusta a los fans, así que nuestra postura ha sido la de ser neutral”.

Sin embargo, el anuncio de Macronix pone en jaque a la decisión de Nintendo. Tarde o temprano, la compañía de Kioto se puede ver obligada aumentar el precio de sus juegos físico o simplemente dejar de producir cartuchos convencionales para apostarlo todo a lo digital.

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