En años recientes, Marty O’Donnell ha dado de qué hablar por sus declaraciones y críticas contra los equipos de desarrollo responsables de Halo y Destiny, franquicias en las que participó en algún momento. El músico es recordado por la banda sonora de la IP de XBOX, pero esta vez decidió dar un paso al ámbito político.

El excompositor de Halo compitió en las elecciones de Estados Unidos que se realizaron ayer, 3 de noviembre, pero no obtuvo el resultado esperado e incluso su rival, la demócrata Susie Lee, le restregó su derrota en redes sociales.

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Marty O’Donnell pierde en Nevada pese a su historial en Halo y el apoyo de Donald Trump

La más reciente polémica de Marty O’Donnell, excompositor de Halo, tiene que ver con su intento de carrera política. En abril pasado manifestó su deseo de competir por un lugar en el Congreso por el Distrito 3 de Nevada con una candidatura republicana.

A unas horas de que se abrieran las casillas electorales, Donald Trump le dio su apoyo en redes sociales donde lo destacó como un “compositor de nivel mundial” y un representante que defendería las fronteras contra los migrantes.

It is my Great Honor to endorse America First Patriot, Marty O'Donnell, who is running to represent the incredible people of Nevada’s 3rd Congressional District.



Marty is running against Susie Lee, a true Radical Left Extremist who does not represent the Values of Southern… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2026

Aunque se esperaba que Nevada tuviera resultados positivos para los republicanos, la realidad fue distinta y desde primera hora las encuestas favorecieron a Susie Lee, la candidata demócrata.

Tras el cierre de las casillas y el inicio del cómputo electoral, se confirmó la derrota del excompositor de Halo en las urnas.

En el momento de redactar esta nota, Susie Lee se perfila como la ganadora por el Distrito 3 de Nevada con 59.1% de los votos. Por su parte, Marty O’Donnell registra 38.6%.

Susie Lee se burla de Marty O’Donnell con el icónico tema de Halo

Tras confirmar los resultados y ver que la tendencia es irreversible, Susie Lee celebró su victoria en las elecciones intermedias de EUA y no dejo pasar la oportunidad de restregar la derrota a Marty O’Donnell.

La demócrata subió un video a redes sociales donde se burló del excompositor de Halo y lo hizo al más puro estilo de los videojuegos con una parodia de la icónica canción que dio vida a la aventura del Master Chief.

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