Grand Theft Auto VI tiene todo lo necesario para ser uno de los videojuegos más exitosos de toda la historia. Falta ver si sus ventas iniciales son suficientes para cubrir su presupuesto gigantesco, pero los primeros reportes señalan que ya fue capaz de recaudar cientos de millones de dólares en ganancias.

Los informes también señalan que la versión para PlayStation 5 de GTAVI es notablemente más popular que la de XBOX, lo que está en sintonía con rumores previos que indicaban que las preordenes en la consola de Sony superan con creces a las de la plataforma de Microsoft.

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GTAVI ya vendió más de 7.7 millones de copias, según reporte

El videojuego de mundo abierto de Take-Two Interactive y Rockstar Games llegará a las estanterías el 19 de noviembre de 2026, así que sólo faltan aproximadamente 2 semanas para el debut oficial. Se espera que tenga uno de los lanzamientos más exitosos en la historia del entretenimiento.

Deberemos esperar para conocer cuántas copias logra despachar en sus primeras 24 horas, pero reportes señalan que ya generó ganancias multimillonarias en su periodo de preventa.

A mediados de octubre, Sensor Tower señaló que el título protagonizado por Lucía Caminos y Jason Duval ya había generado la impresionante suma de $592 millones de dólares tras vender un aproximado de 6.08 millones de unidades en pedidos anticipados para PS5 y XBOX Series X|S. Esas cifras crecieron en las últimas semanas.

En un nuevo informe, la firma de análisis indicó que GTAVI ya recaudó más de $750 millones de dólares en ingresos hasta el 3 de noviembre. Esa cifra incluye estimaciones de reserva, supuestas unidades vendidas y ganancias globales. Es importante señalar que Rockstar Games aún no comparte datos oficiales.

El mismo reporte señala que Grand Theft Auto VI ya vendió la impresionante cifra de 7.71 millones de unidades en todo el mundo. La compañía a cargo de este proyecto acaba de confirmar la fecha de precarga y el tamaño de descarga, lo que seguramente motivará a muchos jugadores a reservar su copia en los próximos días.

GTA VI ya habría vendido más de 7 millones de copias entre PlayStation y XBOX

Grand Theft Auto VI es muchísimo más popular en PlayStation 5 que en XBOX Series X|S

Sensor Tower señaló que el videojuego más esperado de la década generó más de $100 millones de dólares en ingresos tras vender cerca de 1.3 millones de copias tan sólo en las últimas 2 semanas. En caso de que estos pronósticos sean precisos, estaríamos ante un lanzamiento histórico que posiblemente romperá múltiples récords durante y después de su debut oficial.

El reporte revela otro dato interesante: según los datos, 74% e las 7.71 millones de copias vendidas hasta el momento corresponden a la versión de PlayStation 5, mientras que apenas 26% son del port para XBOX Series X|S. Esto significa que los usuarios prefieren la consola de Sony para disfrutar el título de Rockstar Games.

De los $750 millones de dólares en ganancias, se estima que aproximadamente $559 millones provienen de PS5, lo que se traduciría en unas 5.74 millones de copias despachadas en dicha plataforma. Por su parte, se habrían vendido unas 1.97 millones de unidades en XBOX, lo que representaría unos $192 millones de dólares en ingresos.

Anteriormente, se dijo que las preventas de GTAVI en PlayStation 5 eran muy superiores a las de la competencia, a tal punto de que incluso Microsoft estaba preocupado; sin embargo, Matthew Ball, director de estrategia de XBOX, negó tales rumores y afirmó que el juego también rompió récords en sus plataformas.

Versión de PlayStation 5 de Grand Theft Auto VI se vende mucho mejor que la de XBOX

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