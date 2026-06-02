Xbox Game Pass es una opción viable para todos aquellos jugadores que sólo tienen un objetivo en mente: probar la mayor cantidad de títulos al precio más bajo posible. Si bien todas las semanas les da la bienvenida a nuevos lanzamientos, también debe despedirse de otros videojuegos cada mes.

En ese sentido, ya conocemos los primeros 5 juegos que dejarán de estar disponibles sin cargo extra en el catálogo del programa de paga a partir de la segunda mitad de junio. Y para desgracia de los suscriptores, uno de los mejores estrenos de 2022 y otras propuestas muy interesantes ya tienen los días contados.

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TMNT: Shredder’s Revenge y otros 4 juegos abandonarán Xbox Game Pass

Estamos en un nuevo mes, lo que significa que Microsoft acaba de actualizar su lista de los juegos que cederán su lugar y desaparecerán del servicio de suscripción. Es probable que aparezcan más experiencias durante el transcurso de los próximos días, pero por ahora sólo hay un total de 5 títulos confirmados.

Hay malas noticias para los fanáticos de la acción, las experiencias con toques retro y los simuladores de estrategia. Y es que Warhammer 40,000: Space Marine, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim vs. The World: The Game, Lost in Random: The Eternal Die y Jurassic World Evolution 2 tienen los días contados en Xbox Game Pass.

Los 5 títulos abandonarán el programa de Microsoft el próximo 15 de junio de 2026, lo que significa que los suscriptores que deseen explorar todo lo que tienen por ofrecer deben darse prisa. La mayoría están disponibles tanto en consolas como en PC, y Scott Pilgrim vs. The World: The Game es el único que no es compatible con la tecnología de la nube.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es posiblemente una de las pérdidas más tristes del mes. Este beat ‘em up inspirado en los clásicos de 1990 recibió elogios de la crítica y en este momento presume una puntuación de 85 en Metacritic, lo que le permitió consolidarse como uno de los mejores estrenos de 2022.

Los suscriptores de Xbox Game Pass también estarán decepcionados al decirle adiós a Jurassic World Evolution 2, el popular simulador de parques de diversiones en el que es necesario administrar un centro dedicado a dinosaurios. La buena noticia es que la tercera entrega de la serie se incorporó al servicio hoy mismo.

Seguimos con las experiencias con temática retro, pues Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, la versión mejorada del clásico moderno basado en los cómics de Bryan Lee O’Malley, también desaparecerá del servicio. Al considerar que es una aventura relativamente corta, los suscriptores aún están a tiempo para completarla.

TMNT: Shredder's Revenge tiene los días contados y abandonará Xbox Game Pass en junio

A continuación, compartimos la lista de los primeros 5 juegos confirmados que abandonarán Xbox Game Pass el 15 de junio:

Jurassic World Evolution 2

Lost in Random: The Eternal Die

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition

10 juegos llegarán a Xbox Game Pass en junio de 2026

Si bien siempre es triste saber que títulos muy queridos por la comunidad abandonarán el servicio de Microsoft, más experiencias están en camino para llenar los espacios vacíos. En esa línea, al menos ya hay 10 juegos confirmados que se unirán al catálogo en algún punto de este mes. Y sí, hay un par de estrenos de día 1.

El 2 de junio, Final Fantasy VI y Jurassic World Evolution 3 se incorporaron a la librería de Xbox Game Pass. Beastro, Starseeker: Astroneer Expeditions, Vapor World: Over The Mind y RV There Yet? son apenas algunos de los títulos que llegarán a Xbox Game Pass durante las siguientes semanas.

Se espera que la compañía comparta pronto la lista completa de los próximos lanzamientos. Mientras tanto, hace poco se dio a conocer que Solarpunk y Shift at Midnight serán estrenos de día 1, por lo que estarán disponibles desde el primer momento en Xbox Game Pass.

Estos son los primeros 10 juegos confirmados que llegarán al servicio de suscripción durante el mes:

Final Fantasy VI ― 2 de junio de 2026

Jurassic World Evolution 3 ― 2 de junio de 2026

Solarpunk ― 8 de junio de 2026

Beastro ― 11 de junio de 2026

Frog Sqwad ― 11 de junio de 2026

Starseeker: Astroneer Expeditions ― 11 de junio de 2026

Shift at Midnight ― 17 de junio de 2026

Denshattack! ― 17 de junio de 2026

Vapor World: Over The Mind ― (sin fecha de estreno)

RV There Yet? ― (sin fecha de lanzamiento)

Xbox Game Pass recibirá muchos nuevos juegos durante junio

Pero dinos, ¿eres fanático de alguno de los juegos que abandonará el programa? ¿Cuál recomiendas jugar antes de que sea muy tarde? Déjanos leerte en los comentarios.

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