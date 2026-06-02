La identidad y gran parte del éxito de PlayStation se debe a sus exclusivos. Durante décadas, sus franquicias se han convertido en auténticos íconos de la industria y, en muchos casos, en una muestra de los espectacular que pueden ser los videojuegos como entretenimiento. Sin embargo, la realidad es que la marca vende cada vez menos juegos desarrollados y distribuidos por sus estudios.

PS4 fue un rotundo éxito para la marca y fue la plataforma que impulsó algunas de sus sagas más exitosas de la actualidad. Mientras tanto, PS5 ya vendió más de 93 millones de unidades pero, pese a su popularidad, las ventas de exclusivos de PlayStation han caído año con año.

Los datos muestran una tendencia clara a la baja, lo que probablemente genere preocupación en más de un fanático de las producciones AAA de Sony. Pese a ello, es un hecho que PlayStation seguirá apostando por los exclusivos a largo plazo.

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¿Por qué PlayStation vende cada vez menos juegos exclusivos?

Las producciones AAA exclusivas son uno de los pilares del negocio de PlayStation, pero se ha ido debilitando con el paso de los años. Game File recopiló información publicada por Sony y demostró que la compañía vende cada vez menos títulos exclusivos, esto a pesar del enorme éxito que han tenido sus consolas más recientes.

Entre la primavera de 2020 y el invierno de 2021, PlayStation alcanzó uno de sus picos máximos de ventas de juegos exclusivos. Durante ese periodo, despachó 58.4 millones de sus títulos, una cifra que tiene una clara explicación: el debut de The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima, así como la llegada de PS5.

Las cosas empezaron a decaer desde entonces debido a varios factores, incluyendo el fracaso de la compañía con los juegos como servicio. Sus ventas bajaron a 43.9 millones en el año fiscal 2021, mientras que para el año fiscal 2023 llegaron a 39.7 millones.

Su punto más bajo fue durante el año fiscal 2024, en el que sólo vendió 28.9 millones de exclusivos, pese al impulso de ganar el GOTY con Astro Bot y la estabilidad de su negocio de hardware.

En el año fiscal 2025 tuvo una leve recuperación y vendió 32.1 millones de exclusivos. Esta mejora fue en parte gracias al lanzamiento de Ghost of Yōtei, uno de sus estreno más recientes.

Las ventas de juegos exclusivos han ido en picada, con ligeras recuperaciones

Esta tendencia a la baja se debe a varios factores, como el ya mencionado tropiezo con los juegos como servicio, que generó una crisis de contenido en PlayStation y el cierre de varios estudios. Por otro lado, llevar sus juegos a PC no tuvo los resultados esperados, así que no es una sorpresa saber que la compañía volverá a los exclusivos de consolas.

A lo anterior hay que sumarle las crisis de la industria, que provocan que los ciclos de desarrollo sean más costosos y largos. Además, es bien sabido que los exclusivos no son ni de cerca los juegos más populares y vendidos en PS5. Los usuarios de la consola de Sony invierten su tiempo y su dinero en juegos como GTA V, Fortnite, Roblox, Call of Duty y otras franquicias que también acaparan la atención de los jugadores de otras plataformas.

A pesar de los resultados, PlayStation tiene apuesta fuertes para el futuro, incluyendo Intergalactic: The Heretic Prophet y Marvel’s Wolverine, que será el protagonista de su evento de hoy.

¿Qué esperar del State of Play?

Naturalmente, todos los fanáticos tienen la mirada puesta en el próximo State of Play, que promete un vistazo a algunas de las nuevas producciones de PlayStation Studios. El evento será hoy, en punto de las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México. Por supuesto, te tendremos la cobertura con los anuncios más destacados.

Insomniac Games estará presente para deleitarnos con un nuevo vistazo a Marvel’s Wolverine, título que llegará en exclusiva a PS5 el próximo 15 de septiembre. Rumores aseguran que también habrá noticias sobre el futuro de God of War y el lanzamiento de Fairgame$, el juego como servicio de Haven Studios.

PlayStation confirmó que talentosos estudios de todo el mundo formarán parte del State of Play, así que se esperan revelaciones mundiales y sorpresas.

El evento de hoy promete anuncios importantes por parte de PlayStation y sus socios

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